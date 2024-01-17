Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile 2024 yılında vatani görevini yapacak olan adayların celp ve sevk tarihlerini duyuruldu. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden belli olacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar...