Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:54
Güncelleme Tarihi: 17.01.2024
10:54
Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ödemesini tamamlayan adaylar için 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bu noktada ise bedelli askerlik için başvuru yapan binlerce aday konu hakkında yerlerin ne zaman açıklanacağı bilgisini araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 2024 sevk tarihleri ve detayları!