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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:54 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:54

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü ödemesini tamamlayan adaylar için 2024 yılı celp ve sevk tarihlerini açıkladı. Bu noktada ise bedelli askerlik için başvuru yapan binlerce aday konu hakkında yerlerin ne zaman açıklanacağı bilgisini araştırıyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, MSB 2024 sevk tarihleri ve detayları!

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklama ile 2024 yılında vatani görevini yapacak olan adayların celp ve sevk tarihlerini duyuruldu. Sonuçlar e-Devlet ve askerlik şubeleri üzerinden belli olacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, detaylar...

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada; ''2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.

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Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler aşağıdadır;

08 Şubat 2024

07 Mart 2024

18 Nisan 2024

16 Mayıs 2024

27 Haziran 2024

25 Temmuz 2024

22 Ağustos 2024

Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? MSB 2024 Bedelli askerlik sevk tarihleri belli oldu!

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

14 Kasım 2024

12 Aralık 2024

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