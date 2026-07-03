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Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:41
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:44
Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Milyonların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak olan Temmuz ayı memur maaş katsayısı verilerine çevrildi. Doğrudan katsayı oranına endeksli şekilde hesaplanan yeni bedelli askerlik ücreti tutarının, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanması bekleniyor.