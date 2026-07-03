Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

NİSAN AYINDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Hatırlanacağı üzere 2026 yılının ilk aylarında 333 bin 089 TL olarak uygulanan ödeme tutarı, Nisan ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle revize edilmişti. İlgili kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hesaplamada kullanılan 240.000 gösterge rakamı 300.000'e çıkarılmış ve yüzde 25'lik bir ara artış gerçekleşmişti.