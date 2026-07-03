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Haberler Fotohaber Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:41 Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:44

Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milyonların gözü kulağı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak olan Temmuz ayı memur maaş katsayısı verilerine çevrildi. Doğrudan katsayı oranına endeksli şekilde hesaplanan yeni bedelli askerlik ücreti tutarının, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zamlarının netleşmesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Nisan ayında yapılan yasal düzenlemeyle birlikte gösterge rakamı artırılan ve taban fiyatı 416 bin 361 Türk Lirası seviyesine çekilen askerlik bedeli, yılın ikinci yarısında geçerli olacak yeni memur maaş katsayısıyla çarpan değiştirecek. Askeralma Kanunu gereğince otomatik olarak güncellenecek rakamlar, kışla eğitimine katılmak isteyen binlerce yükümlünün bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek.

Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ KATSAYISI RAKAMLARI NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Bedelli askerlik tutarı hesaplanırken doğrudan memur aylık katsayısı kriter alınıyor. Bugün açıklanacak enflasyon verilerinin ardından netleşecek memur zammı, katsayı rakamlarını yukarı taşıyacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanacak yeni genelge ile net rakam duyurulacak.

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Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

NİSAN AYINDA BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLDU?

Hatırlanacağı üzere 2026 yılının ilk aylarında 333 bin 089 TL olarak uygulanan ödeme tutarı, Nisan ayında TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle revize edilmişti. İlgili kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte hesaplamada kullanılan 240.000 gösterge rakamı 300.000'e çıkarılmış ve yüzde 25'lik bir ara artış gerçekleşmişti.

Bedelli askerlik zammı temmuz 2026: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Temmuz zammı işte bu güncel taban fiyat olan 416 bin 361 liralık matrah üzerinden hesaplanarak yürürlüğe girecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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