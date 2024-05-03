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Haberler Fotohaber BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 16:29

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çarşı ve Mahalle Bekçiliği 2024 yılı alımı için araştırmalar devam ediyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği için 2024 yılı bitmeden bekçilik alımlarına başlanılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve emniyetin kolluk kuvvetlerinden biri olan güvenlik güçlerinin personel alım ilanlarına ilgi gün geçtikçe artıyor. Peki, 2024 Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde alım olacak, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla, yangından hırsızlığa kadar yaşanacak herhangi bir hadisede görevli olduğu bölgeyi koruyan bekçi alımı için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Öncelikle başvurular alınıyor ardından yazılı ve fiziki sınav gerçekleştirilip son olarak adaylar mülakattan geçiliyor. İşte 2024 yılı bekçi alımına dair tüm detaylar

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımına yönelik başvuru tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin PA ve EGM'den duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

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BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

BEKÇİ ALIMI İÇİN KPSS ŞARTI VAR MI?

Bekçi alımlarında KPSS şartı bulunmuyor. Kamu kurumları için yapılan bazı ilanlarda KPSS puan şartı aranabiliyor.

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

BEKÇİ ALIM BAŞVURULARI 2024 | 1.Dönem Çarşı ve Mahalle bekçiliği başvuruları ne zaman, şartları neler?

) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,vl) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,vn) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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