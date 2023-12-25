BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı için başvurular hakkında araştırmalar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bekçi alımı yapılıyor. Yoğun talebin olduğu bekçi alımında Ocak 2024 tarihi itibariyle de alım yapılacak mı adaylar tarafınca araştırılıyor. En son 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe başlamıştı. Bu noktada ise gözler 2024 yılı için bekçi alımına çevrildi. Maaş olanakları ve çalışma şartları açısından yoğun ilginin olduğu bekçi alımında 2. dönem ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu? İşte, 2023/2. dönem bekçi alımı detayları hakkında merak edilenler…