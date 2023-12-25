BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;