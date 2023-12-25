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Giriş Tarihi: 25.12.2023 11:39 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 11:39

BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

Bekçi alımı için başvurular hakkında araştırmalar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde bekçi alımı yapılıyor. Yoğun talebin olduğu bekçi alımında Ocak 2024 tarihi itibariyle de alım yapılacak mı adaylar tarafınca araştırılıyor. En son 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe başlamıştı. Bu noktada ise gözler 2024 yılı için bekçi alımına çevrildi. Maaş olanakları ve çalışma şartları açısından yoğun ilginin olduğu bekçi alımında 2. dönem ne zaman başlayacak, tarihler belli oldu mu? İşte, 2023/2. dönem bekçi alımı detayları hakkında merak edilenler…

BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

2024 yılına kısa bir zaman kala gözler 2. Dönem bekçi alımlarına çevrildi. Son olarak Türkiye genelinde 26 ilde bekçi alımı yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğiyle yeni yılda bekçi alımı olup olmayacağı merak edilirken, adayların boy, kilo, yaş vb. kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusunda şartlar da araştırılıyor. Birçok bakanlığın personel alımı yapacağını duyurmasıyla gözler bekçi alımı için İçişleri Bakanlığına çevrildi. Peki, 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

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BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,
birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

BEKÇİ ALIMI 2024 || 2. Dönem bekçi alımları ne zaman başlayacak, hangi illerde alım olacak, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024/2. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama bulunmuyor.

2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor.

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