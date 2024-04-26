Giriş Tarihi: 26.04.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
16:31
BEKÇİ ALIMI 2024 BAŞVURU || Bekçi alımı başladı mı, nasıl başvuru yapılır, şartlar neler, hangi illerde alım yapılacak?
Bekçi alımı 2024 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini aldı. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürütülen alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. Çarşı ve mahalle bekçiliği için geçtiğimiz yıl 26 ilde alım yapılmıştı. Başvurular pa.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. Bu noktada başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar "Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak" sorularına yanıt arıyor. Peki, bekçi alımı başvuru şartları neler, hangi illerde alım yapılacak?