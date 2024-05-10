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Haberler Fotohaber BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 09:09

BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

Bekçi alımı başvuruları hakkında son gelişmeler yakından takip ediliyor. POMEM başvuru sürecinin son bulmasıyla birlikte, gözler bekçi alımı için Polis Akademisi'ne çevrildi. Adayların yakından takip ettiği bekçi alım yayımlanacak olan kılavuz ile belli olacak. Bekçilik başvuru şartları yayınlanacak olan kılavuz ile birlikte açıklanacak. Peki, Bekçi alımı başladı mı, ne zaman, başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

Bekçi alımı 2024 başvuruları gündemde. Geçtiğimiz yıl 26 ilde alımın yapıldığı bekçilik için adaylar son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen alımların PA.edu.tr internet adresinden e-Devlet üzerinden gerçekleşmesi bekleniyor. Peki, Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak, şartlar neler?

BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

1. DÖNEM BEKÇİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Mahalle ve Çarşı bekçiliği için gözler EGM'e çevrildi. 2024 yılı 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir dikkatle bekleniyor. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor." Henüz resmi bir açıklama olmadığı için şartlar duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yılın bekçi alım şartları şu şekildeydi;

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

-Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

BEKÇİ ALIMI 2024 SON GELİŞMELER | Bekçi alımı başvuruları başladı mı, ne zaman, ne kadar alım olacak?

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

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