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Giriş Tarihi: 22.01.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 16:31

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

Türkiye genelinde, bekçi alımlarında adaylardan genel olarak güvenlik bilinci, iletişim yetenekleri ve kriz yönetimi becerileri bekleniyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından alım sürecini takip eden bekçi adayları, duyuruları yakından takip ediyor. En son 30 Eylül 2023 tarihinde bekçi sınavları gerçekleştirilmesinin ardından alımlar yapılmıştı. Peki, yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler? İşte, detaylar!

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

Birçok bakanlığın personel alımı yapacağını duyurmasıyla gözler bekçi alımı için İçişleri Bakanlığına çevrildi. 2023 yılında Türkiye genelinde 26 ilde bekçi alımı yapılmıştı. Bu noktada ise Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi işbirliğiyle 2024 yılında bekçi alımı olup olmayacağı merak edilirken, adayların boy, kilo, yaş vb. kriterlerini sağlayıp sağlamadığı konusunda şartlar da araştırılıyor. Peki, 2024 bekçi alımı başladı mı, şartlar neler, başvuru tarihi belli oldu mu?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

BEKÇİLERİN GÖREV TANIMI NEDİR?

Bekçi alımları, şehirlerin belirli bölgelerindeki güvenlik açıklarını kapatmayı ve suçla mücadelede daha etkin bir rol oynamayı hedefliyor. Adayların aldıkları eğitim ve sahip oldukları yetenekler, şehir güvenliğinin temel taşları arasında yer alıyor.

Sonuç olarak, belediyelerin gerçekleştirdiği bekçi alımları, şehirlerin güvenliğini artırarak vatandaşların huzurunu sağlamayı amaçlıyor. Bu alımlar, toplumun güvenlik bilincini yükselterek şehir yaşamını daha sakin ve güvenilir hale getirmeyi hedefliyor.

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BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

2024 BEKÇİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024/2. Dönem bekçi alımı başvuruları için henüz bir açıklama bulunmuyor.

"2024 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi ihtiyaçlarına göre belirlenen sayıda bekçi alımı yapılması bekleniyor."

Bekçi alımı şartları ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, en az 167 cm boyunda olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak, başvuruların son günü itibarıyla askerlik görevini bitirmiş olmak ve başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak şartı yer alıyor.

Diğer şartlar ise şöyle;

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: Yeni dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başladı mı, başvuru tarihi ne zaman, şartlar neler?

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

-Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

-Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

-Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

-Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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