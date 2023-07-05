BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.