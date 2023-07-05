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Haberler Fotohaber BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 09:12

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz ara zammı sonrası bekçi aylıkları artıyor. 6 aylık enflasyon farkı 5 Temmuz Çarşamba bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri sonrası yılın ilk yarısına ait enflasyon farkı belli olacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Emekli ve memur maaşlarına gelecek olan zamlar sonrası ocak ayında artan bekçi maaşları yeniden zamlanacak. Peki, zamlı bekçi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alacak, zam oranları nasıl olacak? İşte, yanıtı…

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli ve memur zammı için beklenilen son enflasyon verisi için geri sayıma geçilmişti. Bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamı sonrası yeni bekçi maaşları beli oluyor. TUİK'in açıklayacağı 6 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Be refah payı hariç zam oranı kesinleşecek. Bekçi maaşları Temmuz zammı ne kadar, kaç TL olacak merak ediliyor. Peki, zamlı bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman ödenmeye başlayacak? İşte, yanıtı…

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

ZAMLI BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. 5 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla bekçi maaşlarına yapılacak zam netlik kazanmış olacak.

"Diğer memurların maaş artışı da kademeli bir şekilde yaptıkları göreve göre, unvana göre, derecelerine göre ve diğer mesleki kariyer kriterlerine göre artış olacaktır. Buna örnek olarak bekçi maaşı hali hazırda 15 bin 170 liradır. Dolayısıyla en düşük memur maaş 22 bin lira olduğu zaman bir bekçinin maaşı da 27 bin 579 liraya kadar yükselecektir." Dedi.

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BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

2023 OCAK AYINDA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2023 Ocak ayı bekçi maaşları şu şekildedir;

İlkokul mezunu bekçi maaşı: 12.036 TL

Lise mezunu bekçi maaşı: 12.464 TL

Üniversite mezunu bekçi maaşı: 14.196 TL

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını ve düzenlemenin temmuz ayında TBMM'den geçeceğini duyurdu.

En düşük memur maaşı şu an 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutar Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda 22 bin TL'ye çıkarılacak. Böylece en düşük memur maaşına yaklaşık %74 oranında zam yapılmış olacak.

BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA SATLERİ NEDİR?

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin büyük çoğunluğu 12 saat civarında ve gece çalışmaktadır. İstanbul'da ise 19:00-07:00 saatleri arasında 12/36 çalışma sistemi uygulanır.

İstanbul'un bazı ilçelerinde polis sayısı yetersiz olduğundan dolayı İstanbul'un tüm ilçelerin 12/36 çalışma saati mevcut değildir. Bu ilçelerdeki Çarşı ve Mahalle Bekçisi olan arkadaşlar 6 + 1 çalışmaktadır. 6 gün boyunca 12 saat çalışıp haftada bir gün izin yapmaktadırlar.

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