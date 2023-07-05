Giriş Tarihi: 05.07.2023 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
09:12
BEKÇİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA || 2023 Temmuz Bekçi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak?
Temmuz ara zammı sonrası bekçi aylıkları artıyor. 6 aylık enflasyon farkı 5 Temmuz Çarşamba bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu TUİK tarafından açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri sonrası yılın ilk yarısına ait enflasyon farkı belli olacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacağı geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Emekli ve memur maaşlarına gelecek olan zamlar sonrası ocak ayında artan bekçi maaşları yeniden zamlanacak. Peki, zamlı bekçi maaşları 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İlkokul, lise, üniversite mezunu bekçi ne kadar maaş alacak, zam oranları nasıl olacak? İşte, yanıtı…