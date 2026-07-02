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BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:42
BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?
2026 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bekçi ve zabıta maaşları da açıklanacak zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak oranlara çevrildi. Peki, zamlı bekçi ve zabıta maaşı ne kadar olacak?