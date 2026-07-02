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Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:42

BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?

2026 Temmuz döneminde memur maaşlarına yapılacak zam oranı için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Bekçi ve zabıta maaşları da açıklanacak zam oranına göre yeniden hesaplanacak. Gözler TÜİK tarafından açıklanacak oranlara çevrildi. Peki, zamlı bekçi ve zabıta maaşı ne kadar olacak?

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BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?

2026 Temmuz döneminde bekçi ve zabıtaların gelirlerinde yapılacak artış için gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Memur maaş katsayısına göre belirlenecek yeni tutarlar için bekleyiş sürüyor.

BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?

ZAMLI BEKÇİ VE ZABITA MAAŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı enflasyon verileri için tarih belli oldu.Buna göre; 2026 yılı haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.Enflasyonun açıklanmasıyla zamlı bekçi ve zabıta maaşları da belli olacak.
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BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?

ZAM İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Haziran enflasyonuna ilişkin hem Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları anketi hem de AA'nın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketi iki farklı oranı ortaya koyuyor.

Piyasa katılımcıları anketi aylık TÜFE için yüzde 1,36'ya işaret ederken, AA'nın anketi ise yüzde 1,04'e işaret ediyor.

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre TÜFE yüzde 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18,19'a ulaşacak.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

AA'nın anketine katılan 17 ekonomistin ortalama beklentisi yüzde 1,04'e göre enflasyon yüzde 17,82'ye çıkacak. Bu tahmine göre memurlara ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 6,14 enflasyon farkı oluşacak. Bu farkla birlikte temmuz zammı da yüzde 13,57'ye ulaşacak.

BEKÇİ VE ZABITA MAAŞI ZAMMI 2026: Zabıta ve bekçi maaşları ne kadar olacak, açıklandı mı?

OCAK 2026 İTİBARIYLA BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

2026 ocak itibarıyla geçerli olan rakam 66 bin 558 lira olarak kaydedildi.Maaşların temmuz itibarıyla güncellenmesi bekleniyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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