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Haberler Fotohaber Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 12.06.2026 19:01

Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV'de!

Aksiyon ve komediyi bir araya getiren Belalı Tanık 2, bu akşam televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yayın akışıyla birlikte filmi izleyecek olan sinemaseverler, yapımın konusunu, oyuncu kadrosunu ve çekim detaylarını araştırmaya başladı. Başrollerinde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Belalı Tanık 2, eğlenceli hikayesiyle dikkat çekiyor.

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Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan Belalı Tanık 2, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. İlk filmiyle büyük ilgi gören serinin devam halkası olan yapımın konusu, oyuncuları, çekim yılı ve çekim mekanları merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Film hakkında öne çıkan detaylar izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

BELALI TANIK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Belalı Tanık 2'nin merkezinde, koruma görevlisi Michael Bryce'ın başından geçen yeni macera yer alıyor. Mesleğine ara veren Bryce, sakin bir tatil planlarken kendisini bir anda Sonia Kincaid'in çağrısıyla yeni bir görevin içinde bulur. Sonia'nın eşi ve ünlü tetikçi Darius Kincaid'i kurtarmak için harekete geçen ekip, kısa süre sonra Avrupa'yı hedef alan büyük bir terör planının ortasında kalır. Üçlü, hem kendi hayatlarını hem de milyonlarca insanı kurtarmak için zamana karşı mücadele verir.

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Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

BELALI TANIK 2 OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor:

  • Ryan Reynolds – Michael Bryce
  • Samuel L. Jackson – Darius Kincaid
  • Salma Hayek – Sonia Kincaid
  • Antonio Banderas – Aristotle Papadopoulos
  • Morgan Freeman
  • Frank Grillo
  • Tom Hopper
  • Richard E. Grant
Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

BELALI TANIK 2 NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Belalı Tanık 2'nin çekimleri 2019 yılında başladı. Ana çekim süreci Mart 2019 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında Avrupa'nın farklı bölgelerinde gerçekleştirildi. Film, pandemi nedeniyle ertelenen vizyon takviminin ardından 2021 yılında sinemalarda gösterime girdi.

Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

BELALI TANIK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri başta Hırvatistan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde gerçekleştirildi. Özellikle Rovinj, Rijeka, Zagreb ve Trieste filmde dikkat çeken çekim noktaları arasında yer aldı. Ayrıca Bulgaristan, İngiltere ve Yunanistan'da da çeşitli sahneler çekildi. Avrupa'nın tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan mekanlar, filmin görsel atmosferine önemli katkı sağladı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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