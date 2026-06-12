Belalı Tanık 2 konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi? Belalı Tanık 2 bu akşam TV’de!

BELALI TANIK 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Belalı Tanık 2'nin merkezinde, koruma görevlisi Michael Bryce'ın başından geçen yeni macera yer alıyor. Mesleğine ara veren Bryce, sakin bir tatil planlarken kendisini bir anda Sonia Kincaid'in çağrısıyla yeni bir görevin içinde bulur. Sonia'nın eşi ve ünlü tetikçi Darius Kincaid'i kurtarmak için harekete geçen ekip, kısa süre sonra Avrupa'yı hedef alan büyük bir terör planının ortasında kalır. Üçlü, hem kendi hayatlarını hem de milyonlarca insanı kurtarmak için zamana karşı mücadele verir.