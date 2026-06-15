Haberler
Fotohaber
Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:21
Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 13:23
Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu
2026 Dünya Kupası G Grubu heyecanı dev bir müsabaka ile başlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtı netleşti. Kevin De Bruyne ile Mohamed Salah'ı karşı karşıya getirecek kritik 90 dakikaya dair merak edilen tüm detaylar yayında.