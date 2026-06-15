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Haberler Fotohaber Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu
Giriş Tarihi: 15.06.2026 13:21 Güncelleme Tarihi: 15.06.2026 13:23

Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

2026 Dünya Kupası G Grubu heyecanı dev bir müsabaka ile başlıyor. Turnuvanın güçlü ekiplerinden Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtı netleşti. Kevin De Bruyne ile Mohamed Salah'ı karşı karşıya getirecek kritik 90 dakikaya dair merak edilen tüm detaylar yayında.

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Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

Kuzey Amerika'nın ev sahipliğinde düzenlenen dev şampiyonada grup aşaması heyecanı körükleniyor. G Grubu'nun ilk randevusunda Kırmızı Şeytanlar, Seattle Stadyumu'nda Afrika'nın güçlü temsilcisi Firavunlar ile kozlarını paylaşıyor. Küresel futbolseverlerin kilitlendiği turnuva fikstürü ve Belçika - Mısır maçı canlı yayın rehberi gündemde.

Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

BELÇİKA - MISIR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış mücadelesi olan Belçika - Mısır maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki ünlü Seattle Stadyumu'nda (Lumen Field) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

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Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

BELÇİKA - MISIR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ YAYINLANACAK?

Dünyanın en prestijli futbol organizasyonu olan 2026 Dünya Kupası'nın Türkiye'deki resmi yayın hakları TRT'ye ait. Futbolseverler bu dev maçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak takip edebilecekler.

Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

DÜNYA KUPASI G GRUBU İLK HAFTA KARŞILAŞMA TAKVİMİ

Takımlar Tarih / Saat (TSİ) Stadyum / Şehir
Belçika - Mısır 15 Haziran 2026 - 22:00 Seattle Stadyumu (Seattle)
İran - Yeni Zelanda 16 Haziran 2026 - 04:00 Los Angeles Stadyumu (Los Angeles)
Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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