Belçika - Mısır maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası G Grubu

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu açılış mücadelesi olan Belçika - Mısır maçı, 15 Haziran 2026 Pazartesi günü oynanacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle şehrindeki ünlü Seattle Stadyumu'nda (Lumen Field) gerçekleştirilecek olan bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.