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Haberler Fotohaber Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:18

Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan eleme usulüyle devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Belçika, Son 32 turunda Senegal ile karşı karşıya gelerek çeyrek finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Futbol dünyasının kilitlendiği bu zorlu mücadele, her iki takımın da turnuvadaki kaderini belirleyecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.

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Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Grup aşamalarını geride bırakan dev ekipler, artık hata payının olmadığı eleme aşamasında sahne alıyor. Avrupa'nın yıldızlar topluluğu Belçika ile Afrika'nın dirençli gücü Senegal, turnuvadaki yollarına devam etmek adına bugün kozlarını paylaşacak.

Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika ile Senegal arasındaki bu dev randevu, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. Seattle Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşma, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

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Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

BELÇİKA - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler akşam saatlerinde ekran başına geçmeye hazırlanıyor.

Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Dünya Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte artık "ya tamam ya devam" maçları başladı. Belçika ve Senegal arasındaki bu randevu, turnuvanın ilerleyen turları için bir kırılma noktası olarak görülüyor. Kazanan tarafın moral depolayacağı ve büyük bir özgüven kazanacağı bu maç, olası bir beraberlik durumunda uzatmalara veya penaltı atışlarına kadar uzanabilecek bir senaryoya sahip.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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