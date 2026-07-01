Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu

Dünya Kupası'nda grup aşamasının sona ermesiyle birlikte artık "ya tamam ya devam" maçları başladı. Belçika ve Senegal arasındaki bu randevu, turnuvanın ilerleyen turları için bir kırılma noktası olarak görülüyor. Kazanan tarafın moral depolayacağı ve büyük bir özgüven kazanacağı bu maç, olası bir beraberlik durumunda uzatmalara veya penaltı atışlarına kadar uzanabilecek bir senaryoya sahip.