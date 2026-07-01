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Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
Giriş Tarihi: 01.07.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 12:18
Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dünya Kupası son 32 turu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan eleme usulüyle devam ediyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Belçika, Son 32 turunda Senegal ile karşı karşıya gelerek çeyrek finale bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor. Futbol dünyasının kilitlendiği bu zorlu mücadele, her iki takımın da turnuvadaki kaderini belirleyecek kritik bir sınav niteliği taşıyor.