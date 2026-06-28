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Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:58
Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Polonya etabındaki son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Efeleri, etapta oynayacağı mücadelede Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı salon netleşti. İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…