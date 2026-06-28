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Haberler Fotohaber Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:58

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde Polonya etabındaki son maçına çıkmaya hazırlanıyor. Filenin Efeleri, etapta oynayacağı mücadelede Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika-Türkiye voleybol maçı öncesinde karşılaşmanın başlama saati, yayın bilgisi ve oynanacağı salon netleşti. İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar…

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Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında dördüncü karşılaşmasını Belçika karşısında oynayacak. Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenen etapta sahaya çıkacak olan milliler, mücadeleyi galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Belçika-Türkiye voleybol maçı için yayın programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

BELÇİKA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belçika-Türkiye voleybol maçı, 28 Haziran 2026 Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Mücadele, 2026 Voleybol Milletler Ligi erkekler ikinci hafta programı kapsamında oynanacak.

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Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

BELÇİKA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri'nin Belçika ile oynayacağı mücadele, TRT Spor Yıldız, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Polonya'nın Gliwice kentinde bulunan Gliwice Arena'da yapılacak.

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