Belçika-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri VNL maçı

Filenin Efeleri, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında dördüncü karşılaşmasını Belçika karşısında oynayacak. Polonya'nın Gliwice kentinde düzenlenen etapta sahaya çıkacak olan milliler, mücadeleyi galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Belçika-Türkiye voleybol maçı için yayın programı Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından duyuruldu.