Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:23

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 (Belediye seçimleri) Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre Yerel seçim tarihi belli oldu. Her 5 yılda bir yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Peki, Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Türkiye yerel seçimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, konu hakkında detaylar