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Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:23

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 (Belediye seçimleri) Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak, belediye başkan adayları ne zaman belli olacak sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi ardından sırada belediye seçimleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ve Yüksek Seçim Kurulu takvimine göre Yerel seçim tarihi belli oldu. Her 5 yılda bir yerel yönetimler milletin iradesiyle belli oluyor. Peki, Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Türkiye yerel seçimleri ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte, konu hakkında detaylar

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 Belediye seçimleri Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı ve resmi tarih böylece belli oldu.

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 Belediye seçimleri Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN 2024?

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda yerel seçimlerin, Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart 2024 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 Belediye seçimleri Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"1-7393 sayılı Kanun ile 298 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikler sonrasında 2024 yılının Mart ayının son pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin 1 Ekim 2023 tarihinden, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek seçim takviminde belirlenecek askı süresinin başlangıç tarihine kadar olan sürede seçmen kütüğü güncelleme usul ve esaslarının yukarıda açıklanan şekilde belirlenmesine,

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 Belediye seçimleri Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

(BELEDİYE SEÇİMLERİ) YEREL SEÇİM KAÇ YILDA BİR YAPILIYOR?

Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimler, son olarak 31 Mart 2019 yılında yapılmıştı. Bir sonraki Türkiye Yerel Seçimleri ise 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri, her 5 yılda bir gerçekleşiyor. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belli oluyor.

Belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? 2024 Belediye seçimleri Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

2024 belediye seçimlerinde oy verilecek kişiler şu şekilde olacak:

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