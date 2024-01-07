Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
15:36
Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri
31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Edirne Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Belgin İba kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…