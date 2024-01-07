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Haberler Fotohaber Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 07.01.2024 15:36 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 15:36

Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri

31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimlerde birçok ilin belediye başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Edirne Belediye Başkan adayını da duyurdu. Ak Parti Edirne Belediye Başkan adayı Belgin İba oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından Belgin İba kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları da akıllara geldi. İşte ayrıntılar…

Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri

Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. Edirne'de hayatını sürdüren siyasi ismin eğitim geçmişi, kariyeri en çok merak edilenler arasında. Belgin İba'nın hayatı ilgililer tarafından takip ediliyor. İşte, biyografisi...

Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri

BELGİN İBA KİMDİR?

Belgin İba, AK Parti Edirne İl Başkanı'dır.

Belgin İba 1975 Edirne doğumludur. Belgin İba, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik bölümü mezunudur. Edirne'de pek çok iştirake ve istihdama imza attı.

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Belgin İba kimdir, kaç yaşında, nereli? Ak Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba hayatı ve kariyeri

2009 - 2014yılları arasında AK Parti Belediye Meclis üyeliği görevini gerçekleştiren Belgin İba Belgin İba evli ve 2 çocuk annesidir.

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