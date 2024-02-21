Ben Bu Cihana Sığmazam 59.bölüm fragmanı bekleniyor! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragman ne zaman yayınlanır?

Giriş Tarihi: 21.02.2024 00:20
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
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ATV'nin fenomen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam son olarak 5. bölümüyle yayınlandı. Başrollerini sevilen başarılı oyuncular Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı yapımın son bölümünde masaya Behçet'in dahil olmasıyla izleyici ekrana kilitlendi. Leyla'nın hamileliği izleyicileri şoka uğraattı. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünden detaylar görmek isteyen seyirciler merakla 59. bölüm tanımını beklemeye koyuldular. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 59. bölüm fragmanı ve yeni bölümden detaylar.