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Haberler Fotohaber Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:42

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. 21 Haziran 2023 Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan TRT 1 dizisi her hafta ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımda usta oyuncularla genç isimler bir araya geliyor. Benim Güzel Ailem konusu izleyenler tarafından araştırılıyor. Yaz sezonunda ekranlara gelecek yapım samimi bir aile hikayesine odaklanıyor. Peki, Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Benim Güzel Ailem konusu ve dizi hakkında tüm merak edilenler…

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

TRT 1 yaz sezonu yeni dizisi Benim Güzel Ailem bu akşam başlıyor. Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelmeye hazırlanan yapımda birçok popüler oyuncu yer alıyor. Benim Güzel Ailem oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. Fragmanları sonrası heyecanla beklenen dizinin ilk bölümü için ekran başına geçildi. İşte, Benim Güzel Ailem oyuncu kadrosu, hikayesi…

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİ KONUSU

"Benim Güzel Ailem" aynı zamanda, üç farklı kuşağı bir araya getirerek geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor. Bu yönüyle de günümüz Türk aile yapısına ışık tutuyor. İzleyici bu diziyle birlikte İstanbul'un tarihi semtlerinden birindeki müstakil evlerinde yaşayan Akyol Ailesi'nin yaşamına tanık olacak.

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Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

Evin anne babası Canan ve Rasim ile çocuklarının etrafında gelişen hikayeleri takip edeceğimiz Benim Güzel Ailem, izleyiciyi hem güldürecek hem de aile sıcaklığını yansıtacak konularla adeta sarıp sarmalayacak.

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

BENİM GÜZEL AİLEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbulûn tarihi semtlerinde çekildiği aktarılan dizinin çekimleri Beşiktaş ve Galata gibi ilçelerde gerçekleşiyor.

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