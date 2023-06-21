Benim Güzel Ailem oyuncuları ve hikayesi: TRT 1 yeni dizisi Benim Güzel Ailem konusu nedir, nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 21.06.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 13:42

Benim Güzel Ailem oyuncuları ve konusu gündemdeki yerini aldı. 21 Haziran 2023 Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan TRT 1 dizisi her hafta ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapımda usta oyuncularla genç isimler bir araya geliyor. Benim Güzel Ailem konusu izleyenler tarafından araştırılıyor. Yaz sezonunda ekranlara gelecek yapım samimi bir aile hikayesine odaklanıyor. Peki, Benim Güzel Ailem oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Benim Güzel Ailem konusu ve dizi hakkında tüm merak edilenler…