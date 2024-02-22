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Haberler Fotohaber Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?
Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:55

Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

İslam dünyası için Ramazan'ın habercisi olan Berat Kandili geldi çattı. Bu yıl 24 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek olan Şaban ayının on beşinci gecesine denk gelen Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler araştırılıyor. İslam dünyası için mübarek günlerden olan Kandillerde Müslümanlar günahlarından arınmak ve Yüce Allah'ın takdirini kazanmak için ibadetlerini yerine getiriyor. Berat Gecesi'nde ibadet etmenin sevabı oldukça fazladır. Peki, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı!

Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Müslümanların kutsal saydığı Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilecek. Diyanet dini günler takvimine göre 24 Şubat Cumartesi günü için işaretlenen günün feyzinden en verimli şekilde faydalanmak isteyenler Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamını araştırıyor. Peki, Berat Kandili'nde okunacak dualar ve sureler nelerdir? İşte, Berat Gecesi ibadetleri.

Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

2024 BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı içerisinde idrak edilecek Berat Kandili ayın 14. Gününü 15. Gününe bağlayan gece olarak ifade ediliyor.

Bu yıl Berat Gecesi 24 Şubat 2024 Cumartesi günü idrak ediliyor.

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Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK SURELER
Şa'ban-ı şerîfin onbeşinci, Berât gecesi akşam namazından sonra üçkere Yasin sûresi ve her birinin sonunda aşağıdaki Berât duâsı okunmalıdır. Birinci Yâsin-i Şerîften sonra bu duâ okunurken Allah'ın saîd kullarından olmak niyyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belâlardan emîn olup hayırlı rızık için okunacaktır.

Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

BERAT KANDİLİ'NDE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

Ya Rabbi, Senin nezdindeki kitabında, Levh-i Mahfûz'da şayet beni kötü, mahrum, ilâhî rahmetten kovulmuş, fakir bir insan olarak yazmış isen fazlınla bu kötü kaderimi; âsî, mahrum, ilâhî huzurdan kovulmuş, darlık içinde hayat geçirmeye mahkum bir fakir insan oluşuma ait yazgımı siliver Allahım! Beni, nezdindeki ana kitapta iyilerden, salih kullarından, rızkı bol, zengin ve hayırlı işlerde yarışan ve muvaffak olan kullarından olarak yazıver.

Berat Gecesi duası okunuşu ve anlamı! Berat Kandili’nde okunacak dualar ve sureler nelerdir?

Allah'ım! -Senin sözün haktır- Nebiyy-i Zişan'ın lisanı üzere gönderdiğin mukaddes Kitabında şöyle buyurdun: "Allah dilediğini siler. (Dilediğini de) sabit bırakır. Bütün kitapların aslı O'nun yanındadır" (Ra'd Sûresi, 39)

İlahî! "Her hikmetli iş nezdimizde bir emir ile o zaman ayrılır" (Duhan, 4) buyurduğun mükerrem Şaban ayının 14. gecesi en büyük tecellin ile; bildiğimiz bilmediğimiz, Senin bildiğin bela ve musibetleri bizlerin üzerinden kaldırmanı diliyoruz. Şüphesiz Sen, sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbimizsin!

Allahım! Seyyidimiz, Efendimiz Hazret-i Muhammed'e, âline, ashabına, evlâdına, ezvâc-ı tâhirâtına salât ü selâm eyle! Dualarımızı Habibin hürmetine kabul eyle!

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