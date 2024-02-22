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Giriş Tarihi: 22.02.2024 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 15:26

Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili'nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

Dilek ve dua kapılarının aralandığı, Berat Kandili gecesinde çekilecek olan tesbih ve zikirler Müslümanların gündeminde yerini aldı. Ellerin semaya yükseleceği gecede yapılacak ibadetler, çekilecek tesbih ve zikirlerle tamamlanacak. Peki, Berat Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir, ne yapılır?

Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili geldi çattı. Bu anlamlı gece öncesinde, Berat Kandili ibadetleri, zikirleri ve tesbihleri için araştırmalar başladı. Mübarek gecelerde ibadet etmenin faziletlerini bilen Müslümanlar, fazileti bol olan zikirler ile Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet edecek. Peki, Berat Kandili'nde hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler…

Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

BERAT KANDİLİ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

1- Gece bir saat kadar ibadet etmekle, gece ihya edilmiş olursa da, vakti müsait olan, gece hiç uyumamalı.

2- Mümkünse din büyüklerimizin kabirlerini ziyaret edip feyizlerine kavuşmalı.

3- Kendimiz ve bütün müminler için, dua ve istiğfar etmeli. Namazdan sonra çok dua etmeli, özellikle hayırlı dua etmeli. Duada ısrar etmeli, yani duayı çok tekrarlamalı. Peygamber efendimizin Berat gecesinde okuduğu, (Allahümmerzuknâ kalben takıyyen min-eş-şirki beriyyen lâ kâfiren ve şakiyyen) duasını çok okumalı.

4- Aile efradıyla merhametli konuşmalı, onlara iyi davranmalı.

5- Kur'an-ı kerim okumalı, özellikle Rabbenâ âtinâ ve Âmenerresûlü'yü çok okumalı.

6- En önemlisi de, ilim öğrenmeli, bunun için de, Seadet-i Ebediyye ilmihâlini çok okumalı.

7- Kazası olmasa da, çok kaza namazı kılmalı. Namaz dışında secde ederek, secdede dua ve istiğfar etmeli, mümkünse toprağa secde etmeli, secdeyi çok yapmalı.

8- Güzel koku sürünmeli.

9- Allahü teâlâya hamd ve şükretmeli.

10- Oruçlu olarak kandili karşılamalı.

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Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

BERAT GECESİ ÇEKİLECEK TESBİHLER!

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Berat Kandilinde "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek büyük sevaptır.

Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

BERAT GECESİ ZİKİRLERİ

Berat Kandili çekilecek tesbihleri: Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir : "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Berat, Arapça berâe-berâet kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Kur'an'da "Berae" kökünden 25 kelime bulunmakta olup, bunlardan sadece iki tanesi "Beraet" şeklinde geçmektedir. Berâet, iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin herhangi bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğün bulunmaması anlamındadır.

Berat Gecesi zikirleri ve tesbihleri: Berat Kandili’nde neler yapılır, hangi zikirler çekilir? İşte bu gece çekilecek zikirler

Istılah olarak berat ise, Allah'ın affı ve bağışlaması, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelmektedir. Beratın özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşma amacı vardır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye "Berat Gecesi" denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan Şaban ayının on beşinci gecesidir.

Bu gece yüz rekat namaz kılınır. Bu namazdan sonra şu tesbihler çekilir:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.

Anlamı: Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

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