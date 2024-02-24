Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
07:52
YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller
Berat Kandili mesajları, mübarek Berat gecesinde paylaşılmaya başladı. 2024 resimli kandil mesajları dua ve dileklere aracı olacak. Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Berat Kandili bu yıl da rahmet ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenlerin duaları ile idrak ediliyor. Yakınlarına 'Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajı göndermek isteyenler yazılı, farklı ve yeni kandil gecesi tebrik mesajlarını Whatsapp, SMS, Instagram üzerinden paylaşmaya başladı. Hadisli, dualı ve resimli Kandil mesajı sözleri ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi herkesle paylaşılacak. İşte, dualı, yazılı, en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2024.