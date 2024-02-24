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Haberler Fotohaber YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller
Giriş Tarihi: 24.02.2024 07:52 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 07:52

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

Berat Kandili mesajları, mübarek Berat gecesinde paylaşılmaya başladı. 2024 resimli kandil mesajları dua ve dileklere aracı olacak. Ramazan ayına 15 gün kaldığını müjdeleyen Berat Kandili bu yıl da rahmet ve Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenlerin duaları ile idrak ediliyor. Yakınlarına 'Hayırlı Kandiller ve Kandiliniz Mübarek Olsun' mesajı göndermek isteyenler yazılı, farklı ve yeni kandil gecesi tebrik mesajlarını Whatsapp, SMS, Instagram üzerinden paylaşmaya başladı. Hadisli, dualı ve resimli Kandil mesajı sözleri ile bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi herkesle paylaşılacak. İşte, dualı, yazılı, en güzel ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri 2024.

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

En yeni Berat Kandili mesajları ve sözleri 24 Şubat Berat Kandili ile birlikte gündemdeki yerini aldı. 2024 Resimli, anlamlı, yazılı Berat Kandili mesajları Whatsapp, Facebook, Instagram gibi platformların yanı sıra SMS ile de paylaşılıyor. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili dualar ve mesajlarla kutlanıyor. 'Hayırlı kandiller' ve 'Kandiliniz mübarek olsun' mesajları dolaşımda girdi. İşte, resimli, hadisli, dualı, ayetli, uzun, kısa, yazılı, aileye, arkadaşa, sevgiliye anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri 2024!

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

RESİMLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2024
Yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve resimli Kandil mesajları sözleri ile bu gecenin önemi tüm herkesle paylaşılacak ve akrabaya, eşe, dosta Berat Kandili mesajı gönderilecek. En güzel, yeni, farklı ve resimli Berat Kandili mesajları sözleri sabah.com.tr'de yayınlandı. Güzel ve resimli Kandil mesajları sözleri ile en anlamlı, dualı Berat Kandili mesajları seçeneklerine buradan ulaşabilirsiniz.

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YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

EN GÜZEL VE ANLAMLI BERAT KANDİLİ SÖZLERİ

Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

ALLAH'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz Aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla #BeratKandili'miz Mübarek Olsun..

Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.

Elimizdekiler için hamd, beklediklerimiz için dua. Her ikisi için de sabrediyoruz…Hayırlı kandiller, tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle...

Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş ellerAvuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.

YEPYENİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI 2024: Kısa, uzun, dualı, ayetli, hadisli, en yeni Berat Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller

AYETLİ VE DUALI KANDİL MESAJLARI
'Berat'; temize çıkmak, ferahlayıp kurtulmaktır.Allah'ım ruhumuzu feraha çıkar, karanlık perdelerimizi 'Berat' ile kaldır.

"Muhakkak her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır "İnşirah Sûresi 5.Ayet

Allah gönlünüzden geçen her duayı hakkınızda hayırlı ve makbul eylesin.Berat kandiliniz mübarek olsun.

Harabat ehlinin Berat Kandili, dönüş zamanı olsun..Bu mubarek gece de, af ile bütün günahlarımızı sevaba çevirecek nasuh tevbesi'nin tam zamanı..! Gecemiz mubarek olsun.


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