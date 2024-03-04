Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

Terk ettiği eşi Halis Serbest tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan ve yüzüne bir kova kezzap atılarak hayatını acılar içinde geçirilen şarkıcı yine eski kocası tarafından öldürülmüştü. Yaşadığı acılara rağmen yılmadan müzik kariyerine devam eden sanatçının mezarını görenler hayretler içinde kaldı. Peki Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste?