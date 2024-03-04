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Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:21

Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

Bergen filminin bu akşam ATV ekranlarıyla yayınlanacak olmasıyla birlikte ünlü sanatçı Bergen ve acıları yeniden gündem oldu. Hayatı araştırılan Bergen'in mezarının nerede olduğu ve neden kilitli olduğu en merak edilenler arasında yer alıyor. Acıların kadını lakabıyla bir döneme damga vurmuş sanatçının hayatıyla filmden sonra daha çok ilgilenilmeye başladı. Bergen'in mezarını kafes içinde görenler, "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste" merak ediyor. Cevabı yürekleri yakıyor. İşte Bergen'in mezarı hakkında detaylar

Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

Terk ettiği eşi Halis Serbest tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalan ve yüzüne bir kova kezzap atılarak hayatını acılar içinde geçirilen şarkıcı yine eski kocası tarafından öldürülmüştü. Yaşadığı acılara rağmen yılmadan müzik kariyerine devam eden sanatçının mezarını görenler hayretler içinde kaldı. Peki Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste?

Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

BERGEN'İN MEZARI NEREDE?

30 yaşında hayata gözlerini yuman Bergen'in sevenleri kabrini ziyaret etmeyi ihmal etmiyor. Bergen vefatından sonra memleketi Mersin'de Akbelen Şehir Mezarlığı'na defnedilmiştir.

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Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

BERGEN'İN MEZARI NEDEN KAFESTE?

1980'li yıllarda arabesk müziğin kraliçesi olarak anılan Bergen'in mezarını kafes içinde gören vatandaşlar, ilk başta şaşkınlık geçirseler de sebebini öğrenince içleri acıyor.

1989 yılında ayrıldığı kocası tarafından öldürülen şarkıcı Bergen'in mezarının kafes içinde olmasının nedeni iddiaya göre, kocası Halis Serbest, Bergen'i vurduktan sonra "Seni mezarında bile rahat bırakmayacağım" demesiydi.

Bergen'in annesi, kızının mezarını korumak adına etrafını saran kocaman bir kafes yaptırdı.

Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!

BERGEN NASIL ÖLDÜ?

14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece, Pozantı, Adana'da boşandığı eşi tarafından kurşunlanarak öldürülen; 30 yıllık kısa yaşamına 6 long play, 11 kaset, 129 şarkı ve 1 video filmi sığdıran Bergen memleketi Mersin'de Şehir Mezarlığı´na defnedildi. Toroslar, Mersin'deki asri anıt mezarlık ziyarete açıktır.

Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!
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