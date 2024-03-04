Giriş Tarihi: 04.03.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:21
Bergin’in mezarı nerede, neden kafeste? Hayatını acılar içinde geçirmesine sebep olan katili mezarında da rahat bırakmadı!
Bergen filminin bu akşam ATV ekranlarıyla yayınlanacak olmasıyla birlikte ünlü sanatçı Bergen ve acıları yeniden gündem oldu. Hayatı araştırılan Bergen'in mezarının nerede olduğu ve neden kilitli olduğu en merak edilenler arasında yer alıyor. Acıların kadını lakabıyla bir döneme damga vurmuş sanatçının hayatıyla filmden sonra daha çok ilgilenilmeye başladı. Bergen'in mezarını kafes içinde görenler, "Bergen'in mezarı nerede, neden kafeste" merak ediyor. Cevabı yürekleri yakıyor. İşte Bergen'in mezarı hakkında detaylar