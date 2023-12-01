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Haberler Fotohaber BERLİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Netflix dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu! Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 17:00

BERLİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Netflix dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu! Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Netflix, bir diziyi daha izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Platformun büyük ilgi gören dizilerinden olan La Casa de Papel'in spin off'u Berlin'den ilk resmi fragman yayınlandı. Bu noktada ''Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Fragman, La Casa de Papel üyelerinden Berlin'in kökenlerine inen bir seriyi gözler önüne seriyor. Yeni yapımda, Pedro Alonso'nun canlandırdığı ikonik karakter, gelmiş geçmiş en sıra dışı soygunlardan birini gerçekleştiriyor. Peki; Berlin ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa de Papel hayranları müjde! Berlin ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in ilgiyle izlenen dizisi La Casa De Papel evreni genişliyor. Sevilen yapımın spin off'u Berlin dizisi için geri sayım sona eriyor. Pedro Alonso'nun oyunculuğuyla hayat bulan Berlin karakteri, daha fazla macera için geri dönüyor. Dizinin yayınlanan fragmanı büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdi izleyicilerin gündeminde Berlin ne zaman yayınlanacak sorusu yer alıyor. Peki, Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman yayınlanacak? İşte, Berlin dizisi oyunları, konusu ve yayın tarihi….

Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa de Papel hayranları müjde! Berlin ne zaman yayınlanacak?

LA CASA DE PAPEL'İN SPİN OFF'U BERLİN'DEN RESMİ FRAGMAN YAYINLANDI!

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan La Casa de Papel, spin off yapımlarıyla hayranları meraklandırmaya başladı. Dijital yayın devi, Pedro Alonso tarafından canlandırılan Berlin karakterini konu alacak yeni dizi için ilk resmi fragmanı yayınladı.

Bir dakikalık tanıtım videosu, Berlin'in kökenlerine inen kapsamlı seriyi gözler önüne seriyor. Berlin dizisi, La Casa de Papel'in öncesinde yaşananları konu alıyor.

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Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa de Papel hayranları müjde! Berlin ne zaman yayınlanacak?

Dizi, Profesör'ün ekibine katılmadan önceki yıllarda soygun yapmak için Avrupa'yı dolaşan Berlin'in suç dünyasındaki dönemini konu alacak. Fragmanda, Pedro Alonso'nun hırsızlıkta nasıl ustalaştığı görülebiliyor.

Bir dakikalık fragmanda Berlin, Itziar Ituño'nun canlandırdığı Raquel Murillo ile polis müfettişi olmadan önceki günlerine dönüyor. Dizide ayrıca Michelle Jenner'ın canlandırdığı Berlin'in aşkı Keila dahil olmak üzere yeni karakterler de yer alıyor.

Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa de Papel hayranları müjde! Berlin ne zaman yayınlanacak?

BERLİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yapımcı Alex Pina; Berlin dizisinin romantizm, suç, komedi ve gerilim dolu bir hikaye anlatacağını söyledi. Pedro Alonso'nun "altın çağına" dönecek yapım, şimdiden büyük merak uyandırmayı başardı.

Netflix'te yer alan fragmanda Berlin dizisi, şu açıklamayla tanıtılıyor:

"Altın çağını yaşayan Berlin en büyük planlarından birini hayata geçirerek bir gecede 44 milyon avro değerinde mücevher çalmak için Paris'te usta bir çeteyle bir araya gelir."

Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? La Casa de Papel hayranları müjde! Berlin ne zaman yayınlanacak?

BERLİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Berlin dizisinin oyuncu kadrosunda Pedro Alonso, Michelle Jenner, Itziar Ituno, Begona Vargas, Tristan Ulloa ve Julien Paschal gibi isimler yer alıyor.

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