Giriş Tarihi: 01.12.2023 17:00 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 17:00

BERLİN DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? Netflix dizisi 1. sezon yayın tarihi belli oldu! Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Netflix, bir diziyi daha izleyicileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. Platformun büyük ilgi gören dizilerinden olan La Casa de Papel'in spin off'u Berlin'den ilk resmi fragman yayınlandı. Bu noktada ''Berlin dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?'' soruları yanıt aramaya başladı. Fragman, La Casa de Papel üyelerinden Berlin'in kökenlerine inen bir seriyi gözler önüne seriyor. Yeni yapımda, Pedro Alonso'nun canlandırdığı ikonik karakter, gelmiş geçmiş en sıra dışı soygunlardan birini gerçekleştiriyor. Peki; Berlin ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…