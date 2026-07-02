Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

İstanbul etabını başarıyla tamamlayarak Slovakya'nın Bratislava kentine çıkarma yapan Beşiktaş, burada yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Teknik direktörün yeni transferleri ve genç yetenekleri sahaya sürmesi beklenen mücadele, takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor. Slovakya kampında toplam 6 hazırlık maçı yapacak olan kara kartalın ilk maçı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.