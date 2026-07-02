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Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:34
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 13:36
Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk ciddi sınavında Macaristan ekibi Gyirmot FC ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2026-2027 sezonu öncesi BJK hazırlık maçı programı.