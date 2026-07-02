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Haberler Fotohaber Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı
Giriş Tarihi: 02.07.2026 13:34 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 13:36

Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Slovakya kampındaki ilk ciddi sınavında Macaristan ekibi Gyirmot FC ile kozlarını paylaşıyor. Siyah-beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt aranıyor. İşte, 2026-2027 sezonu öncesi BJK hazırlık maçı programı.

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Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

İstanbul etabını başarıyla tamamlayarak Slovakya'nın Bratislava kentine çıkarma yapan Beşiktaş, burada yoğun bir hazırlık dönemi geçiriyor. Teknik direktörün yeni transferleri ve genç yetenekleri sahaya sürmesi beklenen mücadele, takımın son durumunu görmek açısından büyük önem taşıyor. Slovakya kampında toplam 6 hazırlık maçı yapacak olan kara kartalın ilk maçı taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

BEŞİKTAŞ - GYİRMOT MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlıların Slovakya'daki ilk hazırlık karşılaşması olan Gyirmot maçı, 2 Temmuz Perşembe günü Türkiye saati ile 18.00'de start alacak.

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Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

BEŞİKTAŞ - GYİRMOT MAÇI HANGİ KANALDA?

Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile oynanacak bu dostluk mücadelesinin herhangi bir televizyon kanalı veya dijital platformda canlı yayın akışı bulunmuyor. Karşılaşmaya dair anlık gelişmelerin kulübün resmi sosyal medya hesaplarından aktarılması bekleniyor.

Beşiktaş - Gyirmot maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçı programı

BEŞİKTAŞ HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Beşiktaş, Slovakya kampında 6 hazırlık maçı oynayacak. Türkiye saati ile maç programı şöyle:

2 Temmuz Perşembe
18.00 Beşiktaş – Gyirmoth (X-Bionic Sphere)

5 Temmuz Pazar
18.00 Beşiktaş – MTE 1904 KFT (MTE 1904 Sporttelep)

10 Temmuz Cuma
18.00 Beşiktaş – Mattersburg (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre
19.30 Beşiktaş – Widzew Lodz (Pappelstadion) 35'er dakikadan iki devre

14 Temmuz Salı
12.00 Beşiktaş – Dynamo Malzenice (X-Bionic Sphere)
18.30 Beşiktaş – Spartak Trnava (Stadion Antona Malatinskeho)

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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