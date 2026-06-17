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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:20
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?
Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarların büyük bir merakla beklediği kritik kura çekimi ile rakip bilgileri ön plana çıktı. "Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar...