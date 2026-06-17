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Giriş Tarihi: 17.06.2026 09:20

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turunda mücadele etmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı taraftarların büyük bir merakla beklediği kritik kura çekimi ile rakip bilgileri ön plana çıktı. "Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi kim olacak, kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, yolculuğuna ikinci eleme turundan başlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin bu turda karşılaşabileceği rakipler, düzenlenen kura ile şekillenecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı Beşiktaş Avrupa Ligi rakibi ve kura çekimi detayları, kulübün yeni sezondaki Avrupa vizyonu açısından büyük bir önem taşıyor.

Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2.eleme turundaki rakibini belirleyecek olan kritik kura çekimi 17 Haziran Çarşamba bugün, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.

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Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Avrupa Ligi sahnesinde yer alacak Beşiktaş 2. eleme turundaki rakiplerine karşı üstünlük kurarak gruplara kalmayı hedefliyor. Muhtemel rakipleri oldukça fazla olan Beşiktaş'ın kurada rakibi olabilecek takımlar şöyle;
  • Benfica (Portekiz)
  • Vojvodina – Ferencvaros müsabakasının kazananı
  • Viktoria Plzen (Çekya)
  • Midtjylland (Danimarka)
  • Karabağ – Vestri müsabakasının kazananı
  • Maccabi Tel Aviv (İsrail)
  • Anderlecht (Belçika)
  • Pafos (Kıbrıs)
  • PAOK (Yunanistan)
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

2. ÖN ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

İkinci eleme turu maçları, Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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