Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi netleşiyor! Beşiktaş Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, yolculuğuna ikinci eleme turundan başlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin bu turda karşılaşabileceği rakipler, düzenlenen kura ile şekillenecek. Futbolseverlerin arama motorlarında yoğun bir şekilde sorguladığı Beşiktaş Avrupa Ligi rakibi ve kura çekimi detayları, kulübün yeni sezondaki Avrupa vizyonu açısından büyük bir önem taşıyor.