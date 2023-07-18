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Haberler Fotohaber Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:33

Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar Besyo taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 için araştırma yapıyor. Yükseköğretim Kurumu YÖK YKS kılavuzuna göre en düşük başarı sırası 800 bin olan adaylar bu programı tercih edebilecek. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Besyo bölümü özel ve devlet hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Besyo bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Besyo 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları

Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları

Besyo 2023 taban puanları ve başarı sıralaması YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak ediliyor. 4 yıllık lisans bölümleri arasında yer alan bu bölümü tercih etmek için adaylar Y-TYT puan türüne ihtiyaç duyuyor. TYT puanı yeterli olan adaylar ÖSYM tercihleri ile beden eğitimi ve spor yüksekokullarını tercih edebilecek. Besyo sıralama, taban puanları ve başarı sıralaması tercih aşamasındaki adaylar tarafından sorgulanıyor. Besyo bölümü hangi üniversitelerde var sorusu yanıt arıyor. İşte, tüm merak edilenler…

Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları

BESYO 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 140 TYT 150

Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 185 TYT 160 TYT 185
Rekreasyon TYT 185 TYT 160 TYT 185
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Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları
Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 100 TYT 100 TYT 100

Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 160 TYT 160
Rekreasyon TYT 160 TYT 160 TYT 160
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160
Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları
Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 100 TYT 100 TYT 100

Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 160 TYT 160 TYT 160
Rekreasyon TYT 160 TYT 160 TYT 160
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160
Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları
Ordu Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı TYT 800 Bin Barajı
Spor Yöneticiliği TYT 160 TYT 160 TYT 160

Denizli Pamukkale Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
BÖLÜM TABAN PUAN MİLLİ SPOR LİSESİ
Beden Eğitimi ve Spor Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı Y-TYT 800 Bin Barajı
Antrenörlük Eğitimi TYT 180 TYT 160 TYT 180
Rekreasyon TYT 180 TYT 160 TYT 180
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