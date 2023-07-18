Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:33

Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar Besyo taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 için araştırma yapıyor. Yükseköğretim Kurumu YÖK YKS kılavuzuna göre en düşük başarı sırası 800 bin olan adaylar bu programı tercih edebilecek. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Besyo bölümü özel ve devlet hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Besyo bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Besyo 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları…