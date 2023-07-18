Besyo 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları: Özel ve Devlet Üniversiteleri Besyo Taban ve Tavan Puanları

Bu yıl gerçekleşen YKS sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü için tercihte bulunacak adaylar Besyo taban puanları ve başarı sıralamaları 2023 için araştırma yapıyor. Yükseköğretim Kurumu YÖK YKS kılavuzuna göre en düşük başarı sırası 800 bin olan adaylar bu programı tercih edebilecek. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Besyo bölümü özel ve devlet hangi üniversitelerde var?" sorusu geliyor. Besyo bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları sizin için bir araya getirdik. İşte, Besyo 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları…
BESYO 2023 TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
|TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 140
|TYT 150
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|Antalya Akdeniz Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 185
|TYT 160
|TYT 185
|Rekreasyon
|TYT 185
|TYT 160
|TYT 185
|Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 100
|TYT 100
|TYT 100
|Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Rekreasyon
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Erzurum Teknik Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 100
|TYT 100
|TYT 100
|Trabzon Üniversitesi Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Rekreasyon
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Ordu Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|TYT 800 Bin Barajı
|Spor Yöneticiliği
|TYT 160
|TYT 160
|TYT 160
|Denizli Pamukkale Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022
|BÖLÜM
|TABAN PUAN
|MİLLİ
|SPOR LİSESİ
|Beden Eğitimi ve Spor
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Y-TYT 800 Bin Barajı
|Antrenörlük Eğitimi
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180
|Rekreasyon
|TYT 180
|TYT 160
|TYT 180