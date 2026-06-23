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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:51

Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere talep toplamaya başladı. Yatırımcıların merakla beklediği BETAE kodlu halka arzda pay fiyatı 40,00 TL olarak belirlenirken, dağıtılacak olası lot miktarları da netleşti. Peki; Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

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Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı yeni halka arzlardan biri olan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), yatırımcılardan talep toplama sürecini başlattı. Şirket, borsa yatırımcılarının odağına yerleşti. Beta Enerji hisse fiyatı ve tahmini lot sayısı konuya dair en çok araştırılan detaylar arasında yer alıyor.

Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

BETA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI VE TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. paylarının halka arzında talep toplama tarihleri 23, 24 ve 25 Haziran 2026 olarak ilan edildi. Yatırımcılar üç gün boyunca saat 09:00 ile 17:00 arasında başvurularını iletebilecekler. Pay başına satış fiyatı ise sabit 40,00 TL olarak belirlendi. Şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 2,4 milyar TL seviyesine ulaşırken, halka açıklık oranı ise yüzde 15 olarak açıklandı.

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Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

BETAE KAÇ LOT VERİR VE DAĞITIM YÖNTEMİ NEDİR?

Toplamda 60.750.000 lot sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla piyasaya sürülecek. Bu payların yüzde 50'sine denk gelen 30.375.000 lot Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrıldı ve bu grupta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcı başına düşecek tahmini lot miktarları şu şekildedir:

- 150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).
- 250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).
- 350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).
- 500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).
- 700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).

Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU VE HANGİ PAZARDA İŞLEM GÖRECEK?

Borsada hassasiyeti olan yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de şirketin helal yatırım kriterleridir. Beta Enerji (BETAE), yayınlanan Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu doğrultusunda Katılım Endeksine (XKTUM) uygun olarak işlem görecek. Talep toplama sürecinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasının ardından şirket payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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