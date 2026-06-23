Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!

BETAE KAÇ LOT VERİR VE DAĞITIM YÖNTEMİ NEDİR?

Toplamda 60.750.000 lot sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla piyasaya sürülecek. Bu payların yüzde 50'sine denk gelen 30.375.000 lot Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ayrıldı ve bu grupta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Olası katılım sayılarına göre bireysel yatırımcı başına düşecek tahmini lot miktarları şu şekildedir:

- 150 Bin katılım ~ 202 Lot (8080 TL).

- 250 Bin katılım ~ 121 Lot (4840 TL).

- 350 Bin katılım ~ 86 Lot (3440 TL).

- 500 Bin katılım ~ 61 Lot (2440 TL).

- 700 Bin katılım ~ 43 Lot (1720 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 28 Lot (1120 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 14 Lot (560 TL).