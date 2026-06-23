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Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:48
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:51
Beta Enerji halka arz ne kadar, kaç lot verir? BETAE talep topluyor!
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere talep toplamaya başladı. Yatırımcıların merakla beklediği BETAE kodlu halka arzda pay fiyatı 40,00 TL olarak belirlenirken, dağıtılacak olası lot miktarları da netleşti. Peki; Beta Enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?