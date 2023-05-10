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Haberler Fotohaber Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 07:56 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 07:56

Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan Bien Seramik halka arz ilan edilecek. Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., talep toplama tarihleri sonrası sonuçlar açıklanacak. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Bien halka arz ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Bien halka arz sonuçları ve detayları…

Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

SPK tarafından onayı verilen Bien Seramik halka arz oluyor. Geçtiğimiz hafta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Bien Seramik halka arz 11 Mayıs'ta yani yarın başlıyor. Toplamda iki gün sürecek Bien Yapı Ürünleri payları 42,8 TL sabit fiyattan satılacak ve paylar, bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak. Peki Bien halka arz ne zaman? Bien Yapı Ürünleri halka arz kaç lot veriyor, hisse fiyatı ve kodu nedir, oransal mı eşit mi?

Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİEN SERAMİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bien Yapı, 86 milyon 791 bin 342 lotu halka arz edecek bu sayı ile beraber halka açıklık oranı yüzde 24,04 olacak.

BİEN YAPI HALKA ARZ HİSSE KODU VE FİYATI

BİEN Yapı ''BIENY'' Kodu ile halka arz başvurusu onaylandı. Bien Yapı halka arz fiyatı ''42.80'' olacak.

Bien Seramik halka arz şekli;

Sermaye Artırımı : 72.326.119 Lot

Ek Ortak Satışı : 14.465.223 Lot (Nurullah Ercan)

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Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİEN SERAMİK HALKA EŞİT Mİ ORANSAL MI?

SPK'dan gelen onay sonrası halka arz işlemi başladı. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşeceği açıklandı.

Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı olmayacaktır. Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş. (BIENY) payları halka arz olmasının ardından Yıldız Pazar'da işlem görecektir.

Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK, BAŞLADI MI?

Geçen hafta SPK'den halka arz onayı alan Bien Yapı Ürünleri'nin payları, 11 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca halka arz edilecek. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak.

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