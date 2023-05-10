Bien halka arz oluyor! Bien Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan Bien Seramik halka arz ilan edilecek. Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., talep toplama tarihleri sonrası sonuçlar açıklanacak. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak. Şirketten pay sahibi olmak isteyen ve bu yönde yatırımlarını gerçekleştirecek olan binlerce vatandaş olarak " Bien halka arz ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte Bien halka arz sonuçları ve detayları…