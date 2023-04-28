Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı? BIGCH Big Chefs halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Big Chefs halka arz tarihleri için araştırmalar başladı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akabinde gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yatırım yapmak isteyenler, "Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirler ile şirketin kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Big Chefs hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, halka arz eşit mi oransal mı? İşte, Büyük Şefler BIGCH Big Chefs halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...