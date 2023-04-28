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Haberler Fotohaber Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı? BIGCH Big Chefs halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 11:20 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 11:20

Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı? BIGCH Big Chefs halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Big Chefs halka arz tarihleri için araştırmalar başladı. Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Akabinde gözler talep toplama tarihlerine çevrildi. Yatırım yapmak isteyenler, "Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar?" sorularına yanıt arıyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirler ile şirketin kurumsal kimliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, Big Chefs hangi bankalarda var, kaç lot veriyor, halka arz eşit mi oransal mı? İşte, Büyük Şefler BIGCH Big Chefs halka arz talep toplama işlemleri hakkında detaylı bilgiler...

Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? BIGCH Big Chefs halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı merak ediliyor. BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 22,50 TL olarak belirlendi. Şirketin talep toplama işlemlerinin 3 gün sürmesi bekleniyor. Peki, Big Chefs halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Büyük Şefler Big Chefs hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…

Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? BIGCH Big Chefs halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BİG CHEFS (BÜYÜK ŞEFLER) HALKA ARZ NE ZAMAN?

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Big Chefs paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri ise henüz belli olmadı.

Big Chefs halka arz tarihlerinin 3-4-5 Mayıs 2023 olarak açıklanması bekleniyor. Halka arz için talep toplama süresinin ise 3 gün olması öngörülüyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? BIGCH Big Chefs halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BİG CHEFS HİSSE KODU NEDİR?

Big Chefs hisse kodu #BIGCH olarak belirlendi. Şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? BIGCH Big Chefs halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BİG CHEFS HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Big Chefs hisse fiyatı 22,50 TL olarak açıklandı. 1 TL nominal değerli paylar 22,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Halk arz aşamasında satılan paylar, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Big Chefs halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.

Big Chefs halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? BIGCH Big Chefs halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, eşit mi oransal mı?

BİG CHEFS KAÇ LOT VERİYOR?

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Büyük Şefler Big Chefs halka arzında toplamda 37,000,000 Lot pay dağıtılacak. Ek pay olarak 3,000,000 Lot verecek.

Dağıtılacak payların yüzde 42'si halka açık olacak.

Şirketin halka arz büyüklüğü ise 832,500,000 TL olarak açıklandı.

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