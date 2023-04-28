Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı? BIGCH Big Chefs halka arz kaç lot veriyor, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı, hisse fiyatı ne kadar?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan Big Chefs halka arz tarihleri açıklandı mı merak ediliyor. BIGCH Bist koduyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek olan halka arz için yatırımcıların bekleyişi sürüyor. Türkiye, Orta Doğu ve Avrupa'da faaliyet gösteren restoran zinciri Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hisselerin halka arz fiyatı ise 22,50 TL olarak belirlendi. Şirketin talep toplama işlemlerinin 3 gün sürmesi bekleniyor. Peki, Big Chefs halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı, hangi bankalarda var, kaç lot veriyor? İşte, Büyük Şefler Big Chefs hisse fiyatı, kodu ve işlem göreceği bankalar ile ilgili tüm merak edilenler…