Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:24

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları gündemdeki yerini almış durumda. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte devlet ve özel üniversitelerdeki bölümlerin puanları, başarı sıralamaları öğrenciler tarafından araştırılmakta. Öğrenciler üniversite tercihlerinde başarı sıralamaları üzerinden bölümlere yerleştirilecekler. İşte YÖK Atlas ile 2023 Bilgisayar Programcılığı taban puanları listesi

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021		 Yer.
2022
2021		 Taban
Puanı
2022
2021		 Başarı
Sırası
2022
2021
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
15+0		 9
15		 349,05267
278,30949		 400.349
508.311
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)		 TYT 17+0
25+0		 17
25		 286,58335
222,52221		 956.566
1.129.379
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)		 TYT 34+0
10+0		 34
10		 238,66078
190,72199		 1.733.120
1.575.042
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
8+0		 10
8		 456,24295
391,67633		 69.006
77.718
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 409,91758
336,81123		 160.807
201.533
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
5+0		 7
5		 409,82485
342,07471		 161.033
185.395
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 409,51294
344,39289		 161.848
178.660
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
7+0		 9
7		 407,64792
362,21044		 166.752
133.623
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 406,58774
350,88316		 169.613
161.101
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 402,34586
358,15259		 181.231
142.948
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 3+0
3+0		 3
3		 400,03809
336,95738		 187.832
201.040
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
12+0		 12
12		 399,86203
326,11568		 188.292
238.322
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
5+0		 6
5		 397,31389
338,72962		 195.873
195.529
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
13+0		 14
13		 397,08943
327,07016		 196.516
234.882
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 8+0
6+0		 8
6		 393,05088
322,86800		 208.937
250.884
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 391,68510
323,41266		 213.307
248.742
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 391,13475
316,40972		 215.062
277.746
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 11+0
11+0		 11
11		 390,32327
317,28052		 217.710
273.875
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
9+0		 10
9		 389,25032
330,02125		 221.234
224.330
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
13+0		 14
13		 388,10645
318,13380		 225.076
270.243
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 10+0
10+0		 10
10		 387,96603
316,17033		 225.528
278.800
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)		 TYT 100+3
100+3		 103
103		 386,55890
318,58939		 230.388
268.239
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 7+0
7+0		 7
7		 385,67948
318,53895		 233.431
268.449
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 14+0
13+0		 14
13		 384,50662
315,74521		 237.653
280.686
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 12+0
11+0		 12
11		 382,51412
314,46122		 244.885
286.433
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 381,84256
316,03217		 247.411
279.419
EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ege Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 379,76164
314,43017		 255.099
286.554
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
8+0		 9
8		 378,27275
313,85027		 260.870
289.190
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 9+0
9+0		 9
9		 378,02775
313,40675		 261.829
291.199
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 6+0
 6
 375,39321
 272.230
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
12+0		 13
12		 374,05176
310,45386		 277.748
304.916
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)		 TYT 13+0
13+0		 13
13		 372,98671
313,00050		 282.200
292.974
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 372,75800
307,62551		 283.141
318.706
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu		 Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)