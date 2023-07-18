BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
|Yer.
2022
2021
|Taban
Puanı
2022
2021
|Başarı
Sırası
2022
2021
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
15+0
|9
15
|349,05267
278,30949
|400.349
508.311
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(%50 İndirimli) (2 Yıllık)
|TYT
|17+0
25+0
|17
25
|286,58335
222,52221
|956.566
1.129.379
|KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Vakıf)
Ticaret ve Sanayi Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Ücretli) (2 Yıllık)
|TYT
|34+0
10+0
|34
10
|238,66078
190,72199
|1.733.120
1.575.042
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
8+0
|10
8
|456,24295
391,67633
|69.006
77.718
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|409,91758
336,81123
|160.807
201.533
|ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Çankaya Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
5+0
|7
5
|409,82485
342,07471
|161.033
185.395
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|409,51294
344,39289
|161.848
178.660
|İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Plato Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
7+0
|9
7
|407,64792
362,21044
|166.752
133.623
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|406,58774
350,88316
|169.613
161.101
|İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|402,34586
358,15259
|181.231
142.948
|İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|3+0
3+0
|3
3
|400,03809
336,95738
|187.832
201.040
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
12+0
|12
12
|399,86203
326,11568
|188.292
238.322
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
5+0
|6
5
|397,31389
338,72962
|195.873
195.529
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
13+0
|14
13
|397,08943
327,07016
|196.516
234.882
|HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|8+0
6+0
|8
6
|393,05088
322,86800
|208.937
250.884
|MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|391,68510
323,41266
|213.307
248.742
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|391,13475
316,40972
|215.062
277.746
|OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|11+0
11+0
|11
11
|390,32327
317,28052
|217.710
273.875
|ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
9+0
|10
9
|389,25032
330,02125
|221.234
224.330
|İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
13+0
|14
13
|388,10645
318,13380
|225.076
270.243
|YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|10+0
10+0
|10
10
|387,96603
316,17033
|225.528
278.800
|MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Devlet)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|100+3
100+3
|103
103
|386,55890
318,58939
|230.388
268.239
|BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Vakıf)
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|7+0
7+0
|7
7
|385,67948
318,53895
|233.431
268.449
|İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|14+0
13+0
|14
13
|384,50662
315,74521
|237.653
280.686
|İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|12+0
11+0
|12
11
|382,51412
314,46122
|244.885
286.433
|İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|381,84256
316,03217
|247.411
279.419
|EGE ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Ege Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|379,76164
314,43017
|255.099
286.554
|İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
8+0
|9
8
|378,27275
313,85027
|260.870
289.190
|BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|9+0
9+0
|9
9
|378,02775
313,40675
|261.829
291.199
|ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|6+0
—
|6
—
|375,39321
—
|272.230
—
|BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
12+0
|13
12
|374,05176
310,45386
|277.748
304.916
|DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İstanbul)(Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)
|TYT
|13+0
13+0
|13
13
|372,98671
313,00050
|282.200
292.974
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ankara)(Devlet)
Başkent Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(2 Yıllık)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|372,75800
307,62551
|283.141
318.706
|İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
Meslek Yüksekokulu
|Bilgisayar Programcılığı
(Burslu) (2 Yıllık)