Giriş Tarihi: 18.07.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 10:24

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Bilgisayar Programcılığı taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 2 yıllık Bilgisayar Programcılığı, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte Bilgisayar Programcılığı taban puanları ve kontenjanları