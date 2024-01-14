BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BİLSEM sınav kılavuzu ve sınav takvimi açıklandı. Takvimde ön başvuru, başvuru, değerlendirme ve sonuç tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Özel yetenekleri doğrultusunda gelişmek ve eğitim almak isteyen binlerce öğrenci ve veli sınavı heyecanla bekliyor. İşte BİLSEM sınav tarihleri detayları