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Haberler Fotohaber BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 11:33

BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2024 BİLSEM sınav takvimi belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla uygulanan Bilim ve Sanat Merkezleri(BİLSEM) sınavı için öğrencilerin yeteneklerine yönelik aday gösterilmek işlemleri başladı. Bir öğrenci için en fazla iki yetenekten aday gösterilme yapılabilecek. Peki, MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2024 BİLSEM takvimi2024

BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BİLSEM sınav kılavuzu ve sınav takvimi açıklandı. Takvimde ön başvuru, başvuru, değerlendirme ve sonuç tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Özel yetenekleri doğrultusunda gelişmek ve eğitim almak isteyen binlerce öğrenci ve veli sınavı heyecanla bekliyor. İşte BİLSEM sınav tarihleri detayları

BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BİLSEM ADAY GÖSTERİLME TARİHLERİ

Aday gösterilme işlemleri 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

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BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
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BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

BİLSEM TAKVİMİ YAYINLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı takviminde yer alan bilgilere göre öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulamaları 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISININ EN FAZLA YÜZDE 20'Sİ ADAY GÖSTERİLEBİLECEK

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek.

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