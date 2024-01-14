Giriş Tarihi: 14.01.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
11:33
BİLSEM 2024 sınav takvimi: MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?
2024 BİLSEM sınav takvimi belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanları fark etmeleri ve yetenekleri doğrultusunda gelişebilmeleri amacıyla uygulanan Bilim ve Sanat Merkezleri(BİLSEM) sınavı için öğrencilerin yeteneklerine yönelik aday gösterilmek işlemleri başladı. Bir öğrenci için en fazla iki yetenekten aday gösterilme yapılabilecek. Peki, MEB BİLSEM başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte 2024 BİLSEM takvimi2024