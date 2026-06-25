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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:09
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi
2026 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarının sona ermesiyle birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenci ve veliler, açıklanacak sonuçları beklerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre genel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında başarılı olan öğrenciler Temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Kayıt hakkı elde eden adayların isimleri belirlenen tarihte ilan edilecek.