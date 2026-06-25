BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

2026 BİLSEM değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, genel yetenek, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak. BİLSEM sonuçlarının duyurulacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar merakla bekleniyor.