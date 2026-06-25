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Haberler Fotohaber BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 15:09

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

2026 BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamalarının sona ermesiyle birlikte gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenci ve veliler, açıklanacak sonuçları beklerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre genel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanlarında başarılı olan öğrenciler Temmuz ayı içerisinde duyurulacak. Kayıt hakkı elde eden adayların isimleri belirlenen tarihte ilan edilecek.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

2026 BİLSEM değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler sonuç tarihini araştırmaya başladı. MEB takvimine göre, genel yetenek, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk günlerinde açıklanacak. BİLSEM sonuçlarının duyurulacağı tarih ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar merakla bekleniyor.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

2026 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimine göre, bireysel değerlendirme aşamasına katılan adayların sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin kayıt hakkı elde edip etmedikleri meb.gov.tr adresinden duyurulacak.
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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katıldığı bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık iki buçuk ay süren bu aşamada öğrenciler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında uzmanlar eşliğinde test edildi.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sonuç tarihi

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler netleşecek. 2026 yılı BİLSEM kayıt dönemi 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

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