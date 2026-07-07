BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM kayıt tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim görecek öğrenciler için belli oldu. BİLSEM kayıt tarihleri kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il ve ilçenin sorumluluk alanında bulunan bilim ve sanat merkezlerine başvurabilecek. MEB, sonuçlara yönelik itiraz ve kayıt işlemlerinin uygulanacağı tarihleri de duyurdu.