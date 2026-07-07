Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:19

BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci yaklaşırken velilerin takip edeceği takvim netleşti. BİLSEM kayıt tarihleri, bireysel değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından MEB tarafından yayımlanan süreçte yer aldı. Peki, 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

  • ABONE OL
BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM kayıt tarihleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim görecek öğrenciler için belli oldu. BİLSEM kayıt tarihleri kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim kurumlarının bağlı olduğu il ve ilçenin sorumluluk alanında bulunan bilim ve sanat merkezlerine başvurabilecek. MEB, sonuçlara yönelik itiraz ve kayıt işlemlerinin uygulanacağı tarihleri de duyurdu.

BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Kayıt dönemi, 28 Ağustos 2026 Cuma günü sona erecek.

.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM KAYITLARI NEREYE YAPILACAK?

Kayıt işlemleri, öğrencinin örgün eğitim aldığı okulun bağlı bulunduğu il ve ilçenin sorumluluk alanındaki Bilim ve Sanat Merkezi üzerinden yürütülecek. Velilerin, kayıt süreci başlamadan önce öğrencinin yönlendirildiği BİLSEM merkeziyle iletişime geçerek istenen belgeler ve başvuru saatleri hakkında bilgi alması gerekecek.

BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sonuç ekranı üzerinden görüntülenebiliyor. Veliler, öğrencinin T.C. kimlik numarası ve istenen bilgileri girerek kayıt hakkı elde edip etmediğini kontrol edebilecek. MEB tarafından yapılan açıklamada, sonuçların genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları için tamamlanan bireysel değerlendirme sürecinin ardından duyurulduğu belirtildi.

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?

BİLSEM SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvuruları 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılabilecek. Veliler, itiraz işlemlerini MEB'in e-İtiraz Modülü üzerinden gerçekleştirecek. İtirazların değerlendirme süreci ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlanacak.

E- İTİRAZ MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA