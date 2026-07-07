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BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 14:19
BİLSEM kayıt tarihleri belli oldu! 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?
Bilim ve Sanat Merkezlerinde eğitim almaya hak kazanan öğrenciler için kayıt süreci yaklaşırken velilerin takip edeceği takvim netleşti. BİLSEM kayıt tarihleri, bireysel değerlendirme sonuçlarının duyurulmasının ardından MEB tarafından yayımlanan süreçte yer aldı. Peki, 2026 BİLSEM kayıt ve itiraz süreci ne zaman başlayacak?