BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, aday gösterme tarihleri belli oldu mu soruları yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, MEB ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2023-2024 BİLSEM kılavuzu ile başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.