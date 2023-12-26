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Haberler Fotohaber BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!
Giriş Tarihi: 26.12.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 16:56

BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

2023-2024 BİLSEM kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlandı. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) kılavuzuna göre, öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek. BİLSEM sınavına katılmak isteyenler için aday gösterme tarihleri de belli oldu. Peki, MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.

BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, aday gösterme tarihleri belli oldu mu soruları yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) alınacak özel yetenekli öğrencileri belirlemek üzere 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ait kılavuz yayımlandı. Kılavuza göre, öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1, 2, 3 ve 4. sınıf seviyelerinde sınıf öğretmenlerince yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasından yapılacak. Peki, MEB ile BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? İşte, 2023-2024 BİLSEM kılavuzu ile başvuru ve sınav tarihleri hakkında tüm detaylar.

BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYIMLANDI

Millî Eğitim Bakanlığı 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme kılavuzu yayımlandı.﻿

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre, BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

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BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

BİLSEM SINAVI ADAY GÖSTERME TARİHLERİ NE ZAMAN?

Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri, 8-19 Ocak 2024 arasında gerçekleştirilecek.

BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

BİLSEM 2024 TAKVİMİ || BİLSEM ADAY GÖSTERME SÜRECİ

BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinde genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında gerçekleştirilecek.

İl tanılama komisyonlarınca 2-5 Ocak 2024'te ilkokul yöneticileri, rehber öğretmen veya psikolojik danışmanlarıyla ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğretmenlerine, özel yetenekliler ve BİLSEM tanılama süreci hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Sınıf öğretmenleri tarafından yetenek alanları için kılavuzda belirtilen gözlem formları doldurularak başlayan aday gösterme süreci, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecek. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinden okul müdürünün belirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacak.

BİLSEM kılavuzu 2023-2024 yayınlandı! MEB ile 2023-2024 BİLSEM sınavı aday gösterme ne zaman yapılacak? İşte başvuru ve sınav tarihleri!

Her okulda 1, 2 ve 3. sınıf düzeylerinden her bir sınıf düzeyindeki toplam öğrenci sayısının en fazla yüzde 20'si aday gösterilebilecek. Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecek.

Öğrenciler 26 Mayıs- 26 Temmuz 2024 arasında yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 31 Temmuz 2024 tarihinde ilan edilecek.

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