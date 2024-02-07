BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

BİLSEM sınav kılavuzu ve sınav takvimi ilan edildi. Takvimde ön başvuru, başvuru, değerlendirme ve sonuç tarihleri MEB tarafından adayların erişime açıldı. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilebilmesi ışığında gerçekleştirilecek olan sınav için binlerce öğrenci heyecanla bekliyor. İşte BİLSEM tarihleri