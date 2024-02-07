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Haberler Fotohaber BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:55

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

2024 BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlar ve becerileri doğrultusunda geliştirilebilmesi ve yetiştirilebilmesi için uygulanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları için aday gösterilme işlemleri geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. BİLSEM sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ön değerlendirme, sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. Bir öğrencinin en fazla iki yetenekten aday gösterilip sınava girebildiği BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Bilim ve Sanat Merkezi sınavı takvimi

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

BİLSEM sınav kılavuzu ve sınav takvimi ilan edildi. Takvimde ön başvuru, başvuru, değerlendirme ve sonuç tarihleri MEB tarafından adayların erişime açıldı. Özel yetenekli öğrencilerin yeteneklerinin geliştirilebilmesi ışığında gerçekleştirilecek olan sınav için binlerce öğrenci heyecanla bekliyor. İşte BİLSEM tarihleri

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

BİLSEM 2024 SINAV TAKVİMİ

10 Şubat- 14 Nisan: Öğrencilerin ön değerlendirme uygulamalarına alınması

18 Nisan: Bireysel değerlendirme uygulamalarına hak kazanan öğrencilerin
ilan edilmesi

22-26 Nisan: Ön değerlendirme uygulamasına itiraz başvurularının alınması

29 Nisan-3 Mayıs: Ön değerlendirme uygulamasına yapılan itirazlarının
değerlendirilmesi

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BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

06-10 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması

15 Mayıs: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin
giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden
yayımlanması

26 Mayıs- 26 Temmuz: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması

31 Temmuz: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

5-9 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının
alınması

12-16 Ağustos: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan
itirazların değerlendirilmesi

5-29 Ağustos 2024 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin
gerçekleştirilmesi

BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri

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