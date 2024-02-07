Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:55
BİLSEM SINAV TAKVİMİ 2024: BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? MEB Bilim ve Sanat Merkezi sınavı tarihleri
2024 BİLSEM sınav tarihleri belli oldu. Özel yetenekli öğrencilerin yetenekli oldukları alanlar ve becerileri doğrultusunda geliştirilebilmesi ve yetiştirilebilmesi için uygulanan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları için aday gösterilme işlemleri geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. BİLSEM sınav kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte ön değerlendirme, sınav tarihleri ve sınav sonuç tarihleri belli oldu. Bir öğrencinin en fazla iki yetenekten aday gösterilip sınava girebildiği BİLSEM sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? İşte Bilim ve Sanat Merkezi sınavı takvimi