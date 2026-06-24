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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:36
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:38
BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Veliler ve öğrenciler büyük bir merakla BİLSEM sonuçları için takvime odaklandı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek.