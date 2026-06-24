BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre mülakat ve uygulama sınavlarına tabi tutulduğu zorlu maraton 19 Haziran'da resmen sona erdi. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek BİLSEM sonuçları, e-Okul sistemiyle entegre şekilde adayların erişimine sunulacak. Kazananlar için heyecanlı kayıt dönemi ise yaz aylarında başlayacak.