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Haberler Fotohaber BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi
Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:36 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 16:38

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme süreci tamamlandı. Veliler ve öğrenciler büyük bir merakla BİLSEM sonuçları için takvime odaklandı. MEB'in yayımladığı kılavuza göre, genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında kayıt hakkı kazanan öğrenciler Temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek.

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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre mülakat ve uygulama sınavlarına tabi tutulduğu zorlu maraton 19 Haziran'da resmen sona erdi. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek BİLSEM sonuçları, e-Okul sistemiyle entegre şekilde adayların erişimine sunulacak. Kazananlar için heyecanlı kayıt dönemi ise yaz aylarında başlayacak.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

2026 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama ve yerleştirme takvimine göre, bireysel değerlendirme aşamasına katılan adayların sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin kayıt hakkı elde edip etmedikleri meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilerin katıldığı bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan 2026 tarihinde başlamıştı. Yaklaşık iki buçuk ay süren bu aşamada öğrenciler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında uzmanlar eşliğinde test edildi.

BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirme sonuç tarihi

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler netleşecek. 2026 yılı BİLSEM kayıt dönemi 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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