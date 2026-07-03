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BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.07.2026 07:50
Güncelleme Tarihi: 03.07.2026 07:54
BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri için heyecanla beklenen gün geldi. Binlerce öğrenci ve velinin gözü kulağı meb.gov.tr adresine çevrilirken, 2026 MEB BİLSEM sonuçları için takvim netleşti. Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirildiği mülakat maratonunun ardından nihai liste erişime açılıyor.