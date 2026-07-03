BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama ekranı

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yapılan bireysel değerlendirme aşaması 19 Haziran'da sona ermişti. MEB kılavuzuna göre süreç resmi olarak 3 Temmuz 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Eğitim hakkı kazananları belirleyecek olan sorgulama ekranı, TC kimlik numarasıyla birlikte adayların kullanımına sunulacak.