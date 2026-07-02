BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

Özel yetenekli öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezleri mülakat süreci 19 Haziran itibarıyla resmen sona erdi. Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki yeteneklerin ölçüldüğü değerlendirmelerin neticeleri e-Okul sistemi ile meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.