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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:57
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması tamamlandı ve milyonlarca veli ile öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre merakla beklenen mülakat sonuçları bu hafta ilan edilecek. İşte kesin kayıt süreci ve e-Okul sorgulama ekranı.