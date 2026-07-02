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Giriş Tarihi: 02.07.2026 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 10:57

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 BİLSEM bireysel değerlendirme aşaması tamamlandı ve milyonlarca veli ile öğrencinin heyecanlı bekleyişi başladı. Peki, BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB takvimine göre merakla beklenen mülakat sonuçları bu hafta ilan edilecek. İşte kesin kayıt süreci ve e-Okul sorgulama ekranı.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

Özel yetenekli öğrencilerin seçildiği Bilim ve Sanat Merkezleri mülakat süreci 19 Haziran itibarıyla resmen sona erdi. Bakanlığın yayımladığı kılavuza göre, genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarındaki yeteneklerin ölçüldüğü değerlendirmelerin neticeleri e-Okul sistemi ile meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarasıyla öğrenilebilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

2026 BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen süreçte, 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen bireysel değerlendirme mülakatlarının sonuna gelindi. Veliler ve öğrenciler büyük bir sabırsızlıkla 3 Temmuz Cuma gününe odaklanmış durumda.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI MEB.GOV.TR VE E-OKUL

BİLSEM bireysel değerlendirme aşamasına katılan adaylar, elde ettikleri sonuç bilgilerine resmi kanallar vasıtasıyla güvenli bir şekilde erişebilecekler. Sonuçlar ilan edildiği andan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana web sitesi olan meb.gov.tr adresi üzerinden yayına verilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM bireysel değerlendirmede sonuç zamanı!

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler netleşecek. 2026 yılı BİLSEM kayıt dönemi 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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