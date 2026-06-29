BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen 2025-2026 dönemi aşamalarında sona gelindi. Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yeteneklerini sergileyen binlerce adayın katıldığı bireysel değerlendirme mülakatları 19 Haziran itibarıyla noktalandı. Şimdi ise ilkokul kademesindeki üstün yetenekli öğrencilerin eğitim haklarını tescilleyecek nihai başarı listelerinin dijital ortama aktarılması bekleniyor.