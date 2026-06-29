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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:02
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:04
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına göre katıldığı mülakat süreci tamamlanırken, velilerin gözü MEB e-Okul sorgulama sayfasına çevrildi. Peki, kayıt hakkı kazananları belirleyecek olan Bilim ve Sanat Merkezleri kalıcı yerleştirme listesi ne zaman ilan edilecek? İşte güncel MEB takvimi.