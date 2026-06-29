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Giriş Tarihi: 29.06.2026 08:02 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 08:04

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2026 BİLSEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına göre katıldığı mülakat süreci tamamlanırken, velilerin gözü MEB e-Okul sorgulama sayfasına çevrildi. Peki, kayıt hakkı kazananları belirleyecek olan Bilim ve Sanat Merkezleri kalıcı yerleştirme listesi ne zaman ilan edilecek? İşte güncel MEB takvimi.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçmek amacıyla düzenlenen 2025-2026 dönemi aşamalarında sona gelindi. Genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yeteneklerini sergileyen binlerce adayın katıldığı bireysel değerlendirme mülakatları 19 Haziran itibarıyla noktalandı. Şimdi ise ilkokul kademesindeki üstün yetenekli öğrencilerin eğitim haklarını tescilleyecek nihai başarı listelerinin dijital ortama aktarılması bekleniyor.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

2026 BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, adayların haftalardır merakla beklediği BİLSEM bireysel değerlendirme mülakat sonuçları 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

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BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

MEB BİLSEM SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr ile e-okul.meb.gov.tr adresleri üzerinden kolayca öğrenebilecek.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 MEB BİLSEM sonuç sorgulama e-okul ekranı

BİLSEM KAYIT İŞLEMLERİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Sonuçların kesinleşmesi ve itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler netleşecek. 2026 yılı BİLSEM kayıt dönemi 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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