Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? (meb.gov.tr)
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:18

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? (meb.gov.tr)

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri için heyecanla beklenen gün geldi. Binlerce öğrenci ve velinin gözü kulağı meb.gov.tr adresine çevrilirken, 2026 MEB BİLSEM sonuçları için takvim netleşti. Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirildiği mülakat maratonunun ardından nihai liste erişime açılıyor.

  • ABONE OL
BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında yapılan bireysel değerlendirme aşaması 19 Haziran'da sona ermişti. MEB kılavuzuna göre süreç resmi olarak 3 Temmuz 2026 Cuma günü tamamlanıyor. Eğitim hakkı kazananları belirleyecek olan sorgulama ekranı, TC kimlik numarasıyla birlikte adayların kullanımına sunulacak.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr

2026 BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen 2025-2026 bilim ve sanat merkezleri öğrenci tanılama süreci resmi takvime bağlı olarak ilerliyor. 6 Nisan ile 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen bireysel mülakatların ardından sonuçların 3 Temmuz günü gün içinde açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr

MEB BİLSEM SONUÇ SORGULAMA EKRANINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Adayların kayıt hakkı kazanıp kazanmadığını öğrenebileceği resmi adres Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana bilgi ağlarıdır. Veliler, sonuçlar ilan edildiği andan itibaren meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr platformlarına giriş yaparak sorgulama gerçekleştirebilecek.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr

BİLSEM KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Açıklanan mülakat ve değerlendirme puanlarına göre Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler için bir sonraki aşama kesin kayıt dönemi olacak. 2026 yılı MEB takvimine göre BİLSEM kesin kayıt işlemleri 27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA