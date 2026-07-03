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BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? (meb.gov.tr)
Giriş Tarihi: 03.07.2026 11:18
BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? (meb.gov.tr)
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Bilim ve Sanat Merkezleri için heyecanla beklenen gün geldi. Binlerce öğrenci ve velinin gözü kulağı meb.gov.tr adresine çevrilirken, 2026 MEB BİLSEM sonuçları için takvim netleşti. Özel yetenekli öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirildiği mülakat maratonunun ardından nihai liste erişime açılıyor.