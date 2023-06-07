Giriş Tarihi: 07.06.2023 23:21
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
23:21
BİM 9 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste! BİM aktüel ürünler listesi ile smart drone, küçük-orta-büyük valiz bu hafta BİM'de!
BİM aktüel ürünler kataloğu 9 Haziran 2023 Cuma günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Teknoloji severleri sevindirecek ürünlerle raflar dolacak. Bu hafta gamerları sevindirecek birçok çeşit teknolojik ürünler uygun fiyatıyla alıcısını bekliyor. Smart drone, valiz çeşitleri, kadın spor ayakkabı çeşitleri ile bu hafta da süper markette yok yok. Her ürün bütçe dostu, çok hesaplı olarak cuma günü raflardaki yerini almak için bekliyor. Aynı zamanda çift ve tek kişilik nevresim takımları, çarşaf, masa örtüsü çeşitleri ile ev tekstiline dair pek çok ürün ev hanımlarını karşılamak için hazırlanıyor. Peki, bu hafta BİM' de neler var? İşte, BİM 9 Haziran 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste….