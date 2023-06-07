BİM 9 HAZİRAN 2023 Cuma aktüel ürünler kataloğu tam liste! BİM aktüel ürünler listesi ile smart drone, küçük-orta-büyük valiz bu hafta BİM'de!

Bu hafta BİM' e neler gelecek sorusunun cevabı belli oldu. Her hafta Salı ve Cuma günleri alıcısı ile buluşmak üzere raflarda yer alacak ürünlerin kataloğu şimdiden belli oldu. Elektronik ve mutfak eşyası gibi pek çok farklı kategorideki ürünler rafları doldurmaya hazırlanıyor. BİM 9 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu bu hafta da dop dolu. Ev hanımları, çeyiz hazırlığı yapanları ve teknolojik ürün almak isteyenleri sevindirecek bütçe dostu ürünler BİM 9 Haziran 2023 raflarında olacak. Peki, bu cuma BİM'de neler var, neler geliyor? İşte, BİM 9 Haziran 2023 aktüel ürünler listesi…