BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayram nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde olduğu gibi zincir marketlerin faaliyet saatlerinde de değişiklik yapıldı. Bayramın ilk günü bazı marketler saat 10:00 itibarıyla hizmete başlarken, bazıları ise kapılarını 12:00'de müşterilerine açtı. Bu durum, 31 Mart bayramın ikinci gününde de marketlerin açık olup olmadığı, özellikle BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı sorularını gündeme getirdi. İşte ikinci gün için güncel market çalışma saatleri...