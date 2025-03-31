Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
11:31
BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Bayramda mutfak eksiklerini gidermek için markete gitmek isteyen vatandaşlar BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı sorusuyla zincir marketlerin çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Özellikle A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi marketlerin açık olup olmadığı, marketler saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırılıyor. İşte bayramda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...