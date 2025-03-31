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Haberler Fotohaber BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 11:30 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 11:31

BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayramda mutfak eksiklerini gidermek için markete gitmek isteyen vatandaşlar BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı sorusuyla zincir marketlerin çalışma durumu hakkında araştırma yapıyor. Özellikle A101, BİM, Migros ve ŞOK gibi marketlerin açık olup olmadığı, marketler saat kaçta açılıyor sorusuyla araştırılıyor. İşte bayramda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

Bayram nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde olduğu gibi zincir marketlerin faaliyet saatlerinde de değişiklik yapıldı. Bayramın ilk günü bazı marketler saat 10:00 itibarıyla hizmete başlarken, bazıları ise kapılarını 12:00'de müşterilerine açtı. Bu durum, 31 Mart bayramın ikinci gününde de marketlerin açık olup olmadığı, özellikle BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı sorularını gündeme getirdi. İşte ikinci gün için güncel market çalışma saatleri...

BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti.

Bu yıl da bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazartesi günü zincir marketler normal saatlerinden daha geç açıldı.

Bugün bayramın ikinci günü olması sebebiyle çalışma düzeninin normale dönmesi bekleniyor.

Bu yılın çalışma saatleri için, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden bilgi almak gerekiyor. Yerel marketler için de durumun değişken olabileceğini unutmamak gerekir.

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BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

YEREL MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?
Yerel marketler ve bakkalların Ramazan Bayramı çalışma saatleri, almış oldukları karara göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla bu durumla ilgili detaylar için yerel marketlerin ve bakkalların telefon numaralarından arayıp bilgi almak daha doğru olacaktır.

BİM, A101, Migros, ŞOK marketler açık mı? Bayramın 2. günü marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, ŞOK, BİM marketleri normal günlerde haftanın 7 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

Migros ise 09.00-22.00 arası faaliyet göstermektedir.