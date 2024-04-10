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Haberler Fotohaber BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 07:57

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Türkiye'nin dört bir yanında memleketlerine giden, misafir olan ve ağırlayanlar marketlerin çalışma saatlerine odaklandı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, bayramın 1. günü kapalı mı gibi sorular arama motorlarına yöneltilmiş durumda. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, hangi günler çalışıyor? İşte, ayrıntılar...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorgulanıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri bu noktada gündemde. Bayram tatili boyunca ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler hangi günlerde marketlerin açık olacağını araştırıyor. Peki; 10 Nisan bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? İşte, detaylar...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI KAPALI MI?

10-11-12 Nisan tarihleri arasında yaşanacak Ramazan Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı araştırılıyor. Konuyla ilgili BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketlerin çalışma saatleri özelinde araştırmalar hız kazandı.

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BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

BAYRAMDA MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genellikle Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olarak hizmet veren marketlerin 2. ve 3. günde normal düzene döndükleri görülüyor. İşte, marketlerin çalışma saatleri...

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'de kapanmaktadır.

BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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