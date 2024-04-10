Giriş Tarihi: 10.04.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024
07:57
BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başladı. Türkiye'nin dört bir yanında memleketlerine giden, misafir olan ve ağırlayanlar marketlerin çalışma saatlerine odaklandı. BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Bayramda marketler saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, bayramın 1. günü kapalı mı gibi sorular arama motorlarına yöneltilmiş durumda. Peki; 10-11-12 Nisan bayramda marketler açık mı, hangi günler çalışıyor? İşte, ayrıntılar...