BİM, A101, ŞOK, Migros marketler bugün açık mı, saat kaçta açılacak? 2024 bayramda marketlerin çalışma saatleri

Bayramda marketler açık mı kapalı mı sorgulanıyor. BİM, A101, ŞOK, Migros marketlerin çalışma saatleri bu noktada gündemde. Bayram tatili boyunca ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler hangi günlerde marketlerin açık olacağını araştırıyor. Peki; 10 Nisan bugün marketler açık mı, saat kaçta açılıyor? İşte, detaylar...