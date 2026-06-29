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BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM'de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:20
BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM'de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin
BİM aktüel kataloğu, temmuz ayının ilk haftasında satışa çıkacak yeni ürünlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor. 30 Haziran 1-3 Temmuz tarihleri arasında mağazalarda yer alacak katalogda; masaj koltuğu, evyeli mutfak dolabı seti, banyo dolabı ve duşakabin gibi ev ihtiyaçlarına yönelik dikkat çekici seçenekler bulunuyor. Bunun yanı sıra teknoloji, ev gereçleri ve kişisel kullanım ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi de alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. İşte BİM aktüel indirimleri!