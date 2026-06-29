BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM aktüel kataloğu, 1-3 Temmuz kampanyasında teknoloji ürünleriyle de dikkat çekiyor. Televizyon, akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve portatif klima gibi birçok elektronik ürün, temmuz ayının ilk indirimleri kapsamında avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.