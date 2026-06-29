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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM'de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin
Giriş Tarihi: 29.06.2026 15:20

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM'de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM aktüel kataloğu, temmuz ayının ilk haftasında satışa çıkacak yeni ürünlerle tüketicilerin ilgisini çekiyor. 30 Haziran 1-3 Temmuz tarihleri arasında mağazalarda yer alacak katalogda; masaj koltuğu, evyeli mutfak dolabı seti, banyo dolabı ve duşakabin gibi ev ihtiyaçlarına yönelik dikkat çekici seçenekler bulunuyor. Bunun yanı sıra teknoloji, ev gereçleri ve kişisel kullanım ürünlerinden oluşan geniş ürün yelpazesi de alışverişseverlerin dikkatini çekiyor. İşte BİM aktüel indirimleri!

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BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM aktüel kataloğu, 1-3 Temmuz kampanyasında teknoloji ürünleriyle de dikkat çekiyor. Televizyon, akıllı telefon, kablosuz kulaklık ve portatif klima gibi birçok elektronik ürün, temmuz ayının ilk indirimleri kapsamında avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı 169 TL

Sıvı çamaşır deterjanı 2500 ml 195 TL

Çamaşır yumuşatıcısı 5 litre 195 TL

Sirke katkılı sıvı bulaşık deterjanı 1100 ml 75 TL

Gece hijyenik ped 79 TL

Günlük ped 49 TL

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BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Dana kangal sucuk 500 gr 319 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 gr 399 TL

Hindi fıstıklı salam 2x50 gr 29,75 TL

Piliç jülyen sosis 500 gr 89 TL

Dana döner 4x250 gr 699 TL

Piliç döner 1000 gr 249 TL

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

55 inç 4K Ultra HD QLED TV 21.500 TL

32 inç Full HD QLED TV 9.900 TL

45 inç Whaleos 10 Full HD TV 11.750 TL

Android projeksiyon cihazı 3.990 TL

Akıllı kamera 1.390 TL

Cep telefonu 6.900 TL

Cep telefonu 10.990 TL

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Katlanır kalın teker elektrikli bisiklet 27.500 TL

Beyaz turbo cam ankastre set 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set 10.550 TL

7000 BTU portatif klima 9.900 TL

Buharlı ütü 3.990 TL

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Orman meyveli aromalı karışık yumuşak şeker 200 gr 49 TL

Mısır kavurga 200 gr 27,50 TL

Kuru erik 200 gr 115 TL

Hünnap kurusu 100 gr 47,50 TL

Kakao ve fındıklı krema 1000 gr 196 TL

Kakaolu yer fıstığı kreması & %100 yer fıstığı ezmesi 2x315 gr 390 TL

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

BİM AKTÜEL 1-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ: Bu hafta BİM’de neler var? Masaj koltuğu, banyo dolabı, duşakabin

BİM AKTÜEL 30 HAZİRAN-3 TEMMUZ İNDİRİMLERİ

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#BİM

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