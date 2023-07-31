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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Giriş Tarihi: 31.07.2023 16:51 Güncelleme Tarihi: 31.07.2023 16:51

BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel 1-4 Ağustos 2023 kataloğu paylaşıldı. Dev market zinciri, her Salı ve Cuma günleri çeşit çeşit indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu Salı ve Cuma derin dondurucu, televizyon, küçük ev aletleri, led mumlu dekoratif fener, metal fotoğraf çerçevesi, karnıyarık tenceresi, erişte/makarna makinesi ve oyuncak çeşitleri haftanın yıldız ürünleri olarak raflarda yerini alacak. Öte yandan katalogda 7,5 litre Fastfryer, kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet ve dik süpürge dikkat çekti. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 1-4 Ağustos 2023 BİM aktüel kataloğu…

BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu 1-4 Ağustos 2023 tarihler için yayımlandı. Dev market zinciri, her hafta Salı ve Cuma günleri yeni ve indirimli ürünlerini raflara diziyor. BİM'de bu hafta derin dondurucu, televizyon, küçük ev aletleri, karnıyarık tenceresi, erişte/makarna makinesi ve oyuncak çeşitleri gibi birçok ürün müşterilerle buluşuyor. Bu haftanın yıldızları arasında özellikle 7,5 litre Fastfryer dikkat çekiyor. 6 otomatik pişirme menüsü, 200 dereceye kadar ayarlanabilir sıcaklık, dijital kontrol paneli gibi özelliklere sahip olan fastfryer, 2.799 TL fiyattan satışa çıkacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde soruları yanıt aramaya başladı. Alışveriş severler şimdiden araştırmalara başladı. İşte, 1-4 Ağustos 2023 BİM katalog aktüel indirimleri...

BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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