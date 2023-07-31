BİM AKTÜEL 1-4 Ağustos 2023 kataloğu: Dik süpürge, elektrikli bisiklet, fastfryer fırsatı! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Yeni haftanın BİM aktüel 1-4 Ağustos 2023 kataloğu paylaşıldı. Dev market zinciri, her Salı ve Cuma günleri çeşit çeşit indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. Bu Salı ve Cuma derin dondurucu, televizyon, küçük ev aletleri, led mumlu dekoratif fener, metal fotoğraf çerçevesi, karnıyarık tenceresi, erişte/makarna makinesi ve oyuncak çeşitleri haftanın yıldız ürünleri olarak raflarda yerini alacak. Öte yandan katalogda 7,5 litre Fastfryer, kalın tekerlekli katlanabilir elektrikli bisiklet ve dik süpürge dikkat çekti. Peki, BİM katalog aktüel indirimleri tam liste ile BİM'de bu hafta neler var? İşte, 1-4 Ağustos 2023 BİM aktüel kataloğu…