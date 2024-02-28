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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 10:55

BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde

BİM aktüel kataloğu yayında. 1 Mart Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş sever için küçük ev aletlerinde blender seti, dikey süpürge çay ve kahve makinesi; mutfak gereçlerinde tencere ve tabak takımları, çeşitli sunumluklar, saklama kapları yer alırken birinden farklı ev tekstili ürünleri satışa çıkıyor. İşte, 1 Mart 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi

BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde

BİM katalog Cuma indirimleri listelendi. 1 Mart 2024 Cuma günleri onlarca ürün indirimli fiyat ile alışveriş severlerle buluşacak. Toz torbasız elektrikli süpürge, tencere ve tabak setleri bu hafta BİM indirimlerinde. İşte sayfa sayfa BİM aktüel kataloğu

BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
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BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
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