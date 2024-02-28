Giriş Tarihi: 28.02.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
10:55
BİM AKTÜEL 1 MART KATALOĞU YAYINDA || Blender, dikey süpürge, elektrikli bisiklet BİM aktüel Cuma indirimlerinde
BİM aktüel kataloğu yayında. 1 Mart Cuma günü BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta alışveriş sever için küçük ev aletlerinde blender seti, dikey süpürge çay ve kahve makinesi; mutfak gereçlerinde tencere ve tabak takımları, çeşitli sunumluklar, saklama kapları yer alırken birinden farklı ev tekstili ürünleri satışa çıkıyor. İşte, 1 Mart 2024 Cuma fırsatları ile BİM aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi