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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM'de kaçırılmaz fırsatlar
Giriş Tarihi: 14.05.2024 06:13 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 06:13

BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM'de kaçırılmaz fırsatlar

BİM aktüel kataloğu alışveriş listelerinde yerini aldı. 14 Mayıs Salı indirimleri ile 17 Mayıs Cuma fırsatları takip edilmeye başladı. Bu hafta BİM'de kamp ürünleri dikkat çekiyor. Çadır, uyku tulumu, kamp sandalyesi, kafa lambası, güç kaynağı, kamp duşu ve daha birçok ürün doğa tutkunları için geliyor. Öte yandan market ürünlerindeki fiyat düşüşleri de gündemde. İşte, 14-17 Mayıs 2024 BİM aktüel katalog ve indirimli ürünler listesi...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM’de kaçırılmaz fırsatlar

BİM aktüel katalog 14 Mayıs Salı indirimlerinden başlayarak 17 Mayıs Cuma fırsatlarına kadar yayımlandı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kampçılar planlarını yapmaya başladı. BİM katalog üzerinde işaretlenen birçok ürün alışveriş takipçilerinin gündeminde. İşte, BİM aktüel kataloğu...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM’de kaçırılmaz fırsatlar
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BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM’de kaçırılmaz fırsatlar
BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM’de kaçırılmaz fırsatlar
BİM AKTÜEL KATALOĞU 14-17 Mayıs 2024: Kamp sandalyesi, yatağı, feneri... İşte BİM’de kaçırılmaz fırsatlar
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