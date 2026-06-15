BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

Yeni haftaya özel BİM aktüel kampanyaları tüketicilerin gündeminde yer alıyor. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde raflara gelecek ürünler; teknoloji, ev yaşamı, açık hava aktiviteleri ve gıda kategorilerinde geniş bir yelpaze sunuyor. Bütçe dostu fırsatları değerlendirmek isteyenler için BİM aktüel broşüründeki ürünler ve fiyatlar dikkat çekiyor.