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BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:05
BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...
BİM aktüel katalogları yeni haftada tüketicilerle buluştu. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kamp malzemeleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM aktüel broşüründe öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar merak ediliyor.