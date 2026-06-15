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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...
Giriş Tarihi: 15.06.2026 16:05

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

BİM aktüel katalogları yeni haftada tüketicilerle buluştu. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde satışa çıkacak ürünler arasında elektronik cihazlar, kamp malzemeleri, ev ihtiyaçları, oyuncaklar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. İndirim fırsatlarını kaçırmak istemeyenler için BİM aktüel broşüründe öne çıkan ürünler ve güncel fiyatlar merak ediliyor.

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BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

Yeni haftaya özel BİM aktüel kampanyaları tüketicilerin gündeminde yer alıyor. 16, 17 ve 19 Haziran tarihlerinde raflara gelecek ürünler; teknoloji, ev yaşamı, açık hava aktiviteleri ve gıda kategorilerinde geniş bir yelpaze sunuyor. Bütçe dostu fırsatları değerlendirmek isteyenler için BİM aktüel broşüründeki ürünler ve fiyatlar dikkat çekiyor.

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL

Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

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BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

Dana Döner 450 gr 339 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Karadut Özü 250 ml 99 TL

Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL

Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL

Patates Cipsi 125 gr 44 TL

Meyve Topu 80 gr 64,50 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

BİM AKTÜEL 17 HAZİRAN

Katlanabilir taşınabilir metal karyola: 2.950 TL

Metal karyola: 1.950 TL

Visco torba yaylı tek kişilik yatak: 5.790 TL

Tek kişilik kılıflı sünger yatak: 1.590 TL

Yataklı köşe koltuk takımı: 22.750 TL

Şişme çadır (8-10 kişilik): 65.000 TL

Şişme çadır (5-6 kişilik): 88.500 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

Erkek Pantolon: 719 TL

Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL

Katlanabilir Sehpa: 599 TL

Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL

Erkek Şort Takımı: 519 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

Tekerlekli Metal Scooter: 3.299 TL

Erkek Pantolon: 719 TL

Erkek Triko Ayakkabı: 599 TL

Katlanabilir Sehpa: 599 TL

Büyük Bedene Uyumlu Erkek Şort Takımı: 579 TL

Erkek Şort Takımı: 519 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...

Elektrikli bisiklet: 32.500 TL

55 inç Frameless 4K Ultra HD Google TV: 15.900 TL

Beyaz turbo cam ankastre set: 10.950 TL

Siyah turbo cam ankastre set: 10.550 TL

Cep telefonu (4 GB / 128 GB): 9.990 TL

BİM AKTÜEL 16-17-19 HAZİRAN! Bu hafta BİM aktüel indirimlerinde: plaj sandalyesi, şişme çadır,drone...
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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