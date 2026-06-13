Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM'de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 22:28 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 22:29

BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM'de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Salı günü raflara gelecek indirimli ürünler merak edilirken, birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar öne çıkıyor. Vatandaşlar, bu haftaki kampanyalarla birlikte hangi ürünlerin satışa sunulacağını araştırıyor.

  • ABONE OL
BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu belli oldu ve 16 Haziran Salı günü geçerli olacak indirimler ilgi görmeye başladı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar tüketicilerle buluşacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler katalog detaylarını yakından takip ediyor.

BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 830 g 37,50 TL

Aşurelik Buğday 1 kg 32,50 TL

Hazır Aşure 200 g 37,50 TL

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Dana Kangal Sucuk 500 gr 299 TL

Limonlu Cheesecake Aromalı Tam Yağlı Taze Peynir 180 gr 59,50 TL

Dana Döner 450 gr 339 TL

BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Karadut Özü 250 ml 99 TL

Çözünebilir Kahve 150 gr 249 TL

Gazlı İçecek 4x1 Litre 159 TL

BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

16 HAZİRAN SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kurutulmuş Meyve Çeşitleri 109 TL

Patates Cipsi 125 gr 44 TL

Meyve Topu 80 gr 64,50 TL

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA