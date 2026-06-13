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BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM'de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 22:28
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 22:29
BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM'de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!
BİM'in 16 Haziran tarihli aktüel ürünler kataloğu alışveriş tutkunlarının gündeminde yer alıyor. Salı günü raflara gelecek indirimli ürünler merak edilirken, birçok kategoride dikkat çeken fırsatlar öne çıkıyor. Vatandaşlar, bu haftaki kampanyalarla birlikte hangi ürünlerin satışa sunulacağını araştırıyor.