BİM AKTÜEL 16 HAZİRAN KATALOĞU ÇIKTI! Bu hafta BİM’de neler var? İşte, Salı günü fırsatları!

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu belli oldu ve 16 Haziran Salı günü geçerli olacak indirimler ilgi görmeye başladı. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, ev gereçlerinden elektronik ürünlere kadar geniş bir yelpazede fırsatlar tüketicilerle buluşacak. Uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler katalog detaylarını yakından takip ediyor.