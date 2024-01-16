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Haberler Fotohaber BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 07:33

BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM 16 Ocak aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Mikrodalga fırın, elektrikli süpürge, notebook, yazıcı bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 16-19 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…

BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat

16-19 Ocak BİM aktüel kataloğu yayımlandı. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için bu salı ve cuma BİM indirimleri yakından takip ediliyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı burada…

BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
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BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
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