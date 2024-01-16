Giriş Tarihi: 16.01.2024 07:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
07:33
BİM aktüel 16 Ocak kataloğu tamamı | Salı indirimleri ile mikrodalga fırın, çatak kaşık bıçak takımı, düdüklü tencerede fırsat
Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan BİM 16 Ocak aktüel kataloğunu müşterilerinin erişimine sundu. Mikrodalga fırın, elektrikli süpürge, notebook, yazıcı bu haftanın yıldızları olarak göze çarpıyor. Bu hafta Salı ve Cuma indirimleri ile uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünleri listelendi. İşte 16-19 Ocak BİM aktüel ürünler listesi…