BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel ürünler 16 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...