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Haberler Fotohaber BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:08 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 07:08

BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini aldı. Yarın alışveriş severlerle indirimin yıldızları buluşuyor. Airfryerden Türk kahvesi makinesine, elektrikli bisikletten çeyiz ürünlerine birçok ürün raflarda. İşte yeni aya özel 16 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile 16 Şubat Cuma indirimli ürünleri

BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...

BİM aktüel ürünler 16 Şubat kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 16 Şubat 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
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BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
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