Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
07:08
BİM AKTÜEL 16 ŞUBAT KATALOĞU! Bu cuma BİM’de indirimin yıldızları: airfryer, kahve makinesi, elektrikli bisiklet...
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta yeni aya özel ürünler raflarda yerini aldı. Yarın alışveriş severlerle indirimin yıldızları buluşuyor. Airfryerden Türk kahvesi makinesine, elektrikli bisikletten çeyiz ürünlerine birçok ürün raflarda. İşte yeni aya özel 16 Şubat 2024 BİM aktüel kataloğu ile 16 Şubat Cuma indirimli ürünleri